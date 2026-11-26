ユヴェントス対オモニアは、ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスにとって、UEFAヨーロッパリーグ2026/2027の次のステージである決勝トーナメント1回戦進出を大きく引き寄せる一戦となり得る。
セリエAでヴェネツィアに大勝したユヴェントスは、アリアンツ・スタジアムにキプロスのチームを迎える。リーグフェーズの上位8チーム入りを確実にする絶好の機会だ。一方、直近2節で2連敗を喫したオモニアは、勝ち点が必要な状況でトリノに乗り込む。
ユヴェントス対オモニア
得点者：なし
ゴールと主なプレー
0分 トリノのアリアンツ・スタジアムで21時キックオフ
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ユヴェントス対オモニア：予想スタメンと試合情報
ユヴェントス対オモニア
得点者：なし
ユヴェントス（3-4-3）：ネト；ガッティ、ブレーメル、ルクミ；マッケニー、ドウグラス・ルイス、サール、カンビアーゾ； コンセイソン、 エカトル、ボガ。
監督：スパレッティ。
オモニア（4-3-3）：カミンスキ；マヤンベラ、クリバリ、シャトカ、デュベルヌ；アンドレウ、タナセ、マリッチ；エヴァンドロ、ディオニー、モントノール。
監督：ベルグ。
主審：バロット（イングランド）
警告：なし
退場：なし
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