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ユヴェントス対オモニアは、ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスにとって、UEFAヨーロッパリーグ2026／2027の次のステージ、決勝トーナメント1回戦への進出を大きく引き寄せる一戦となる可能性がある。

セリエAでヴェネツィアに大勝したユヴェントスは、アリアンツ・スタジアムにキプロスのチームを迎える。リーグフェーズの上位8チームに入る位置を確かなものにする絶好の機会だ。一方、オモニアは直近2節で連敗しており、勝ち点を必要としてトリノに乗り込む。

ユヴェントス対オモニア

得点者：なし

ゴールと主なプレー



0分 トリノのアリアンツ・スタジアムで21時にキックオフ



試合情報、スタッツ、分刻みの速報はこちら

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ユヴェントス対オモニア：先発メンバーと試合情報



ユヴェントス対オモニア



得点者：なし



ユヴェントス（3-4-3）：ネト、ガッティ、ルクミ、ケリー、カンビアーゾ、ドウグラス・ルイス、サール、カバル、 コンセイソン、 エカトル、ボガ。

控え：ピンソーリョ、ヴィカーリオ、チェリク、ブレーメル、コープマイネルス、コロ・ムアニ、ヴォルテマーデ、ドゥルミシ、メローラ、トゥルコ。

監督：スパレッティ。



オモニア（4-2-3-1）：カミンスキ、ドゥーヴェルヌ、クリバリ、シャトカ、ネゴ、アンドレウ、マリッチ、タナセ、タンコヴィッチ、モントノール、カクリス。

控え：ファビアーノ、ミハイル、エヴァンドロ、ブラウウェルス、シミッチ、バルコヴェツ、ネオフィトゥ、コンスタンティニディス、クリストフォル、ディオニー。

監督：ベルグ。



主審：バロット（イングランド）

警告：なし

退場：なし