ユヴェントス対オモニアは、ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスにとって、UEFAヨーロッパリーグ2026／2027の次のステージ、決勝トーナメント1回戦への進出を大きく引き寄せる一戦となる可能性がある。
セリエAでヴェネツィアに大勝したユヴェントスは、アリアンツ・スタジアムにキプロスのチームを迎える。リーグフェーズの上位8チームに入る位置を確かなものにする絶好の機会だ。一方、オモニアは直近2節で連敗しており、勝ち点を必要としてトリノに乗り込む。
ユヴェントス対オモニア
得点者：なし
ゴールと主なプレー
0分 トリノのアリアンツ・スタジアムで21時にキックオフ
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ユヴェントス対オモニア：先発メンバーと試合情報
ユヴェントス対オモニア
得点者：なし
ユヴェントス（3-4-3）：ネト、ガッティ、ルクミ、ケリー、カンビアーゾ、ドウグラス・ルイス、サール、カバル、 コンセイソン、 エカトル、ボガ。
控え：ピンソーリョ、ヴィカーリオ、チェリク、ブレーメル、コープマイネルス、コロ・ムアニ、ヴォルテマーデ、ドゥルミシ、メローラ、トゥルコ。
監督：スパレッティ。
オモニア（4-2-3-1）：カミンスキ、ドゥーヴェルヌ、クリバリ、シャトカ、ネゴ、アンドレウ、マリッチ、タナセ、タンコヴィッチ、モントノール、カクリス。
控え：ファビアーノ、ミハイル、エヴァンドロ、ブラウウェルス、シミッチ、バルコヴェツ、ネオフィトゥ、コンスタンティニディス、クリストフォル、ディオニー。
監督：ベルグ。
主審：バロット（イングランド）
警告：なし
退場：なし