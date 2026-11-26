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ユヴェントス 4-1 オモニア

ユヴェントス（3-4-3）

ネト 5：37歳のブラジル人GKは、5月30日にボタフォゴで出場したバイーア戦以来、約6カ月ぶりの公式戦出場。タンコヴィッチのCKで飛び出しに失敗し、シャトカのヘディングによる先制点を許した。

ガッティ 7：キャプテンに任命され、髪にヘアバンドを着けてプレー。開始わずか10分、ルーマニア人のタナセから、この試合最初の警告につながるファウルを受けた。攻撃でも貢献し、2-1とした場面では、普段とは異なる中央の敵陣深い位置で攻撃に絡んだ。その直後にはペナルティーエリア内から斜めのシュートを放ち、相手GKを脅かした。

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ルクミ 6：3バックの中央で先発。34分、デュヴェルヌを引っ張って警告を受けた。

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（66分からコープマイネルス 6：この日ベンチスタートだったことは、今や先発の座をつかんだ証し。4-1とした攻撃では、ライン間にいたカンビアーゾへ好パスを通した）

ケリー 6.5：前半は守備陣で最も堅実で、自身のサイドを突破させなかった。後半開始早々、試合を再び接戦にしかねないミスを犯したが、幸いオモニアはその好機を生かせなかった。

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カンビアーゾ 7.5：ユヴェントスのサポーターとの関係は、決して良好な時期にない。それでも右サイドでコンセイソンとの好連係を見せ、上々の立ち上がり。37分には見事な左足のカーブシュートで1-1とするスーパーゴールを決め、スタジアムで起きていたブーイングを封じた。後半は4-1の場面でボガにパスを送った。

サール 5.5：守備陣の前で相手の攻撃を食い止める働きはしたものの、存在感はかなり薄かった。

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ドウグラス・ルイス 5.5：組み立てで普段よりややミスが多かった。

（66分からマッケニー 6：3-1の場面でコンセイソンにパスを送った）

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カバル 5.5：タンコヴィッチが蹴ったファーサイドへのCKにジャンプしたが届かず、ネトの飛び出し失敗の後、シャトカに先制点を決められた。27分には遠距離から見事な左足のシュートを放ち、相手GKを脅かした。ハーフタイムで交代。

（46分からチェリク 6：いつも通り堅実なプレーを見せ、3-1とした攻撃ではマッケニーにパスを送った）

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コンセイソン 8：開始わずか3分、ペナルティーエリア手前から厄介な左足のシュートを放ち、この試合最初の枠内シュートを記録。GKに防がれたものの、その後はカンビアーゾとエカトルの得点をアシストし、自ら3-1となるゴールも決めた。マン・オブ・ザ・マッチ。

（86分からコロ・ムアニ 採点なし：コンセイソンにふさわしいスタンディングオベーションを受けさせるためだけに投入された）

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エカトル 6.5：ユヴェントスで初先発。前線を一人で担うのに苦しんだが、それはスパレッティの手元にいるどのFWにとっても不可能な任務だ。それでも最初のチャンスをしっかり生かし、コンセイソンのアシストから2-1とするゴールを決めた。

（66分からヴォルテマーデ 6：アディショナルタイムにオフサイドラインぎりぎりから抜け出したが、追いつかれた）

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ボガ 7：細かいタッチでボールを運ぶが、相手を抜いて数的優位をつくる決定的な加速には、まだコンディションが少し足りない。後半開始早々に2度、3-1とするゴールに迫り、その後4-1となる得点を決めた。

監督：スパレッティ 7：日曜夜のコモ遠征を見据えて選手を入れ替えた。序盤こそ肝を冷やしたものの、その采配は勝ち点3という結果につながった。ヨーロッパリーグでの勝ち点は13となり、首位ボーンマスまで2ポイント差だ。

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オモニア（4-2-3-1）

カミンスキ 6：失点に責任はない。

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ネゴ 6：ハンガリーに帰化したフランス人SBで、かつてローマのユースチームに所属。ボガと好勝負を繰り広げ、ほぼ互角に渡り合った。

（59分からバルコヴェツ 5.5：バーリ、エンポリ、ヴェローナに所属した経験を持つスロベニア人SB。左に入り、デュヴェルヌが右へ移ったが、手のつけられないコンセイソンに苦しんだ）

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クリバリ 5：自チームの守備陣で最も出来が悪かった。

シャトカ 6：タンコヴィッチのCKでネトが飛び出しに失敗したところを、ファーサイドからのヘディングで決め、チームに先制点をもたらした。

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デュヴェルヌ 5.5：34分、ルクミに引っ張られて相手の警告を誘った。守備ではコンセイソン、カンビアーゾ、ガッティの3人に苦しめられ、右に移ってボガと対峙してからも状況は変わらなかった。

アンドレウ 5.5：2006年生まれのキプロス人MFで、将来が期待されるが、今回は目を引く活躍を見せられなかった。

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（59分からブラウワーズ 5.5：相手の勢いを抑えようと投入されたが、果たせなかった）

マリッチ 5.5：かつてモンツァとヴェネツィアに所属したFWミルコの弟。格上の相手に対してチームの攻撃を組み立てるという難題を果たせなかった。

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タナセ 5.5：開始わずか10分、ガッティへのファウルでこの試合最初の警告を受けた。31分にはペナルティーエリア手前から斜めにシュートを放ち、わずかに枠を外れた。

（46分からエヴァンドロ 6：少なくとも流れを変えようとはした）

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タンコヴィッチ 6：名前の頭に「ス」がないが、シャトカの得点につながるCKを蹴り、元セルビア代表の名選手デヤン・スタンコヴィッチにも引けを取らないキックを見せた。ただ、時間とともに存在感を失った。

（69分からネオフィトゥ 5：交代した仲間が惜しまれる出来だった）

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モントノール 5：攻撃では突破できず、守備でもデュヴェルヌを助けられなかった。

カクーリス 5：前線で孤立しすぎて、ほとんどボールに触れなかった。

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（46分からディオニー 5.5：チームから十分なサポートを受けられず、同じ前線の仲間を大きく上回る働きはできなかった）

監督：ベルグ 5.5：元マンチェスター・ユナイテッドのノルウェー人DF。かつてトリノでユヴェントスを相手に3-2の逆転勝利を収めたチャンピオンズリーグ準決勝の第2戦は、負傷のため欠場していた。今回は同じ地で好スタートを切りながら逆転負けを喫したが、監督の責任ではない。