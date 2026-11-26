ルチアーノ・スパレッティ率いるユヴェントスにとって、オモニア戦は2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグで次のステージとなるベスト16進出へ大きく近づく好機だ。セリエAでヴェネツィアに大勝したユヴェントスは、リーグフェーズの上位8チームにとどまる絶好の機会を迎え、アリアンツ・スタジアムでキプロスのオモニアを迎え撃つ。一方、直近2節で連敗したオモニアは、勝ち点を必要としてトリノに乗り込む。
ユヴェントス対オモニア
得点者：なし
ゴールと主なプレー
0分 トリノのアリアンツ・スタジアムで21時にキックオフ
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ユヴェントス対オモニア：予想スタメンと試合データ
ユヴェントス対オモニア
得点者：なし
ユヴェントス（3-4-3）：ネト、ガッティ、ブレーメル、ルクミ、マッケニー、ドウグラス・ルイス、サール、カンビアーゾ、コンセイソン、エカトル、ボガ。
監督：スパレッティ。
オモニア（4-3-3）：カミンスキ、マヤンベラ、クリバリ、サトカ、デュヴェルヌ、アンドレウ、タナセ、マリッチ、エヴァンドロ、ディオニー、モントノール。
監督：ベルグ。
主審：バロット（イングランド）
警告：なし
退場：なし
Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.著者のプロフィールを見る