共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ユヴェントス対オモニアは、ルチアーノ・スパレッティ率いるユヴェントスにとって、2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグで次のラウンドとなるラウンド16への進出に大きく近づく一戦となり得る。

セリエAでヴェネツィアに大勝したユヴェントスは、アリアンツ・スタジアムにキプロスのチームを迎える。リーグフェーズの上位8チーム入りを確かなものにする絶好の機会だ。一方、アウェーのオモニアは直近2試合で連敗しており、勝ち点を得る必要に迫られてトリノに乗り込んだ。

ユヴェントス 4-1 オモニア

得点者：16分 サトカ（オモニア）、37分 カンビアーゾ（ユヴェントス）、43分 エカトル（ユヴェントス）、68分 コンセイソン（ユヴェントス）、73分 ボガ（ユヴェントス）

ゴールと主なプレー



73分 ゴール：カンビアーゾが得点に続いてアシストを記録。クープマイネルスが中盤で起点となった攻撃から、今度はボガがカーブをかけたシュートでネットを揺らした。



68分 ゴール：すでに2アシストを記録していたコンセイソンが、自らもゴールを決める。マッケニーがペナルティーエリア際から絶妙なパスを通し、ポルトガル人選手をカミンスキとの1対1に送り出す。GKは最初のシュートを防いだが、ボールは元ポルト所属のコンセイソンの足元へ戻り、ダイレクトで押し込んだ。



65分 決定機：エカトルに再びチャンス。右からペナルティーエリアに走り込むも、クリバリに体勢を崩されながら放った強いシュートはクロスバーを大きく越えた。



52分 決定機：ボガの足元に立て続けに2度のチャンス。まず左サイドを突破してニアを狙った右足のシュートは、うまく捉えられず枠を外れる。直後にも右足でカーブをかけて狙ったが、ファーポストのわずか外にそれた。



50分 決定機：ケリーのミスからオモニアにボールが渡る。すぐさま中央へクロスが送られ、タンコヴィッチがネトと1対1の場面でヘディングを狙うも、わずかにボールに届かなかった。



48分 決定機：カンビアーゾが再びゴールに迫るが、今度はカミンスキが阻止。こぼれ球はコンセイソンに渡ったものの、守備陣に防がれた。



43分 ゴール：ユヴェントスが相手陣内でボールを奪取。エカトルがガッティに預けて攻撃を再開し、自らスペースへ走り込む。この試合でキャプテンを務めるガッティが相手陣内でコンセイソンにつなぐと、ポルトガル人選手がペナルティーエリア内のイタリア人FWへスルーパス。素早い動きから放った力強い右足の低いシュートにカミンスキは動けず、2-1として逆転を完成させた。



37分 ゴール：アンドレア・カンビアーゾが見事なゴール。この試合でスパレッティに右サイドへ戻されたサイドプレーヤーは、ペナルティーエリアの角付近で左足に持ち替え、カーブをかけたシュートをゴール上隅に突き刺した。



26分 ユヴェントスがペナルティーエリア際でプレスをかけ、地上での連係からカバルがシュート。カミンスキが素早く反応して防ぐ。直後の逆襲ではドウグラス・ルイスがパスをミスし、16メートルの位置から狙ったマリッチのシュートを今度はネトが阻止した。



16分 ゴール：オモニアが左サイドを突破。モントノールのクロスは、カクーリスに先んじたケリーがコーナーに逃れた。しかし、そのコーナーからネトが飛び出してボールに触れられず、ファーサイドに流れたボールをサトカが頭でゴールへ送り込み、1-0とした。



11分 イエローカード：タナセがガッティへの対応に遅れ、ユヴェントスDFの足を踏む。踏みつけによる警告を受けた。



4分 決定機：試合最初の本格的なチャンス。コーナーキックの流れからチコ・コンセイソンが右から中央へ切り込み、左足でカーブをかけたシュートを放つ。しかし、カミンスキが拳で弾いて失点を防いだ。



0分 トリノのアリアンツ・スタジアムで21時にキックオフ



試合情報、スタッツ、分刻みの試合経過はこちら

広告 広告



ユヴェントス対オモニア：先発メンバーと試合記録



ユヴェントス 4-1 オモニア



得点者：16分 サトカ（オモニア）、37分 カンビアーゾ（ユヴェントス）、43分 エカトル（ユヴェントス）、68分 コンセイソン（ユヴェントス）、73分 ボガ（ユヴェントス）



ユヴェントス（3-4-3）：ネト；ガッティ、ルクミ（66分 マッケニー）、ケリー；カンビアーゾ、ドウグラス・ルイス（66分 クープマイネルス）、サール、カバル（46分 チェリク）； コンセイソン、 エカトル（66分 ヴォルテマーデ）、ボガ。

控え：ピンソーリョ、ヴィカーリオ、ブレーメル、コロ・ムアニ、ドゥルミシ、メローラ、トゥルコ。

監督：スパレッティ。



オモニア（4-2-3-1）：カミンスキ；ドゥヴェルヌ、クリバリ、サトカ、ネゴ（59分 バルコヴェツ）；アンドレウ（59分 ブラウワース）、マリッチ；タナセ（エヴァンドロ）、タンコヴィッチ（70分 ネオフィトゥ）、モントノール；カクーリス（46分 ディオニー）。

控え：ファビアーノ、ミハイル、シミッチ、コンスタンティニディス、クリストフォル。

監督：ベルグ。



主審：バロット（イングランド）

警告：タナセ（オモニア）、ルクミ（ユヴェントス）

退場：なし