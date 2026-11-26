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ユヴェントスはアリアンツ・スタジアムでオモニア・ニコシアに4-1で快勝し、ヨーロッパリーグでの好調を維持した。フランシスコ・コンセイソンが1得点2アシストで勝利に決定的な役割を果たし、イタリアの強豪はキプロスの相手を大きく上回る決定力を見せた。

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ユヴェントスはヨーロッパリーグのリーグフェーズで快進撃を続け、オモニア・ニコシアに4-1で快勝した。15分にルボミール・シャトカに先制点を許す出だしとなったが、ルチアーノ・スパレッティ監督のチームは冷静さを保ち、徐々に技術面での優位を示した。3-4-3の戦術的な柔軟性を生かしてボール保持率60％を記録し、集中して発揮した攻撃の決定力で相手の抵抗を打ち破った。

転機となったのは前半終盤のアンドレア・カンビアーゾの同点弾だ。試合を振り出しに戻し、流れをユヴェントスに引き寄せた。続いてジェフ・エカトルがハーフタイム直前に勝ち越し点を挙げ、68分にはフランシスコ・コンセイソンがリードを広げた。ジェレミー・ボガが4点目を加えて得点を締めくくり、ユヴェントスは快勝で貴重な勝ち点3を手にした。

GK＆守備陣

ネト：6/10

スコアとは裏腹に、ブラジル人ベテランには比較的忙しい夜となり、枠内シュートを5本受けた。CKからのシャトカの先制点には対処が難しかったが、後半には集中を切らさずムアメル タンコヴィッチのシュートを防いだ。配球も安定し、チームのパス成功率92％に貢献した。

フェデリコ・ガッティ：7/10

守備の要としてチーム最多の13回の守備対応を記録。対人戦ではフィジカルの強さを発揮し、積極的にアタッキングサードまで攻め上がった。特に前半終了間際には2本のシュートでトーマス カミンスキを脅かした。

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ジョン・ルクミ：6/10

高い守備ラインの維持に注力したセンターバックは、堅実なプレーを見せた。流れの中ではほとんど苦しめられなかったが、先制点の場面ではチームとしてシャトカを捕まえられなかった。スパレッティ監督が攻撃にさらなる勢いを求め、66分にマッケニーと交代した。

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ロイド・ケリー：6/10

3バックの左でバランスをもたらした。試合の大半で規律を保ち、83分には珍しく長距離から枠内シュートも放った。ユヴェントスのウイングバックが上がった背後のスペースをオモニアに使わせないうえで、そのポジショニングは重要だった。

中盤

アンドレア・カンビアーゾ：8/10

右MFとしてプレーし、反撃の起点となった。37分に決定力を示して同点弾を決め、内側へ走り込む動きで脅威になり続けた。枠内シュートを複数記録し、前進する際の重要なパスの受け手となった。

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パペ・マタル・サール：7/10

ユヴェントスの中盤の原動力として、チーム最多の74本のパスを成功させた。ボールを奪い返して素早くつなぐ能力により、攻撃陣はアタッキングサードにとどまることができた。3-4-3が機能するために必要な構造上の安定感をもたらした。

ドウグラス・ルイス：6/10

テウン コープマイネルスとの交代まで、ダブルボランチの一角で落ち着いたプレーを見せた。前半に立て直す過程では試合のテンポを作ったが、オモニアの引いた守備を崩し切る決定的なラストパスは欠いた。戦術的な規律はユヴェントスのボール保持率60％を支えた。

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フアン・カバル：6/10

左サイドで幅を取り、26分には思い切った長距離シュートでカミンスキにセーブを強いた。スパレッティ監督が守備陣の配置と運動量の調整を図ったため、ハーフタイムに戦術上の理由でゼキ・チェリクと交代した。

攻撃陣

フランシスコ・コンセイソン：9/10

文句なしのマン・オブ・ザ・マッチだ。精力的に動き回って7本のシュートを放ち、チーム最高のxG（期待得点）1.19を記録。1得点2アシストでユヴェントスの勝利に決定的な役割を果たした。縦へのドリブルでオモニアを終始苦しめ、創造性と攻撃力で常に脅威となった。

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ジェフ・エカトル：8/10

若さを感じさせない賢さで最前線をけん引した。43分には走り込むタイミングを完璧に合わせ、重要な勝ち越し点を決めた。ボールを持たないときの動きでコンセイソンとジェレミー・ボガが内側に入るスペースを作り、交代までに2点目を挙げられなかったのは惜しかった。

ジェレミー・ボガ：8/10

粘り強く脅威を与え続けた末、73分のゴールでスコアを4-1とした。前半は時折好機を生かせなかったが、相手マーカーの外側を抜く能力でピッチを広く使えるようにした。オモニアのサイドバックを絶えず苦しめた。

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途中出場選手＆監督

ゼキ・チェリク（45分）：6/10

ハーフタイムにカバルに代わって出場。サイドでよりオーソドックスな守備的役割を担い、ユヴェントスがさらなる得点を狙う中でも守備の安定を保った。

テウン・コープマイネルス（66分）：7/10

投入により攻撃の組み立てに創造性が加わった。ユヴェントスが3点目と4点目を決めた時間帯に、中盤と攻撃をつなぐ役割を果たした。

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ウェストン・マッケニー（66分）：6/10

ルクミに代わって出場し、運動量と両ゴール前を行き来する動きをもたらした。その多才さにより、ユヴェントスは試合終盤の4分の1で無理なく布陣を変えられた。

ニック・ヴォルテマーデ（66分）：6/10

エカトルとの交代で前線に異なるフィジカルの特徴をもたらした。ボールを収め、オモニアのセンターバックを引きつける役割を果たした。

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ランダル・コロ・ムアニ（86分）：採点なし

試合の行方がすでに完全に決した後、フランス人選手は終盤に短時間出場した。

ルチアーノ・スパレッティ：8/10

先制されても3-4-3を維持した判断には、自らの戦術プランへの強い自信が表れていた。後半の交代策も積極的で、オモニアに後半の勢いをつかませなかった。