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ユヴェントスはアリアンツ・スタジアムで後半に決定力を発揮し、ヴェネツィアに4-0で快勝した。もどかしい前半を経て、ニック・ヴォルテマーデ、トゥーン・コープマイネルス、フアン・カバル、ランダル・コロ・ムアニが得点。ルチアーノ・スパレッティ率いるチームが危なげなく勝ち点3を手にした。

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アリアンツ・スタジアムでの一戦は、前後半で様相が一変した。ユヴェントスは粘り強く守るヴェネツィアを最終的に攻略し、4-0の快勝を収めた。前半45分はボールを保持しながらも攻撃に実効性を欠き、深く構える3-5-2の守備陣形を相手に、縦方向への展開を見いだせなかった。ボール支配率は58％に達したものの、スコアレスでハーフタイムを迎え、スパレッティには戦術的な修正が求められた。

突破口を開くきっかけとなったのは、ヴォルテマーデの投入だった。後半開始からわずか8分、途中出場のヴォルテマーデが先制点を挙げ、ヴェネツィアは守備に徹する戦い方を続けられなくなった。その後は得点が相次ぎ、コープマイネルスがリードを2点に広げると、DFカバルが3点目を追加。71分にはコロ・ムアニがPKを決めて得点を締めくくった。ユヴェントスのゴール期待値（xG）は2.01で、アウェーチームの1.16を上回った。

GK・DF

グリエルモ・ヴィカーリオ：7/10

イタリア人GKにとっては比較的静かな午後で、セーブを求められたのは一度だけだった。主な貢献は配球にあり、ユヴェントスのチーム全体で576本に達したパスを支え、後方から攻撃を組み立てるための安定した土台となった。

ゼキ・チェリク：6/10

68分にフェデリコ・ガッティと交代するまで、右サイドバックとして派手さはないながらも堅実だった。ポジショニングを保ってヴェネツィアのカウンターを抑え、相手のカウンターは試合を通じてわずか4回にとどまった。ただし、アタッキングサードでは攻撃面の迫力をやや欠いた。

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フアン・カバル：8/10

堅実な守備に加え、珍しい得点も記録したDFの素晴らしいパフォーマンスだった。65分にゴールを決めて3-0とし、ヴェネツィアの逆転への望みを事実上断った。アウェーチームの枠内シュートをわずか1本に抑えた守備陣にとっても、欠かせない存在だった。

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グレイソン・ブレーメル：7/10

キャプテンとして率先して守備ラインを統率した。対人戦で優位に立ち、後半に多くの選手が前へ出た場面でもチームの陣形をコンパクトに保った。そのポジショニングが、ユヴェントスの敵陣深くでの圧力維持に役立った。

ロイド・ケリー：7/10

守備の左サイドにバランスをもたらした。効率よくパスをつなぎ、チーム全体で15本を記録したクロスにも貢献。ヴェネツィアがサイドを通じて素早く攻撃に転じようとした数少ない場面では、守備での状況判断が重要だった。

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MF

ウェストン・マッケニー：7/10

密集した中盤を崩すために必要な献身性を示した。中盤での運動量によって、ユヴェントスはボールを支配し、効果的に攻撃へ移ることができた。得点やアシストこそなかったが、戦術面での規律は不可欠だった。

トゥーン・コープマイネルス：8/10

このチームの攻撃を創造面で支える中心選手であることを、引き続き示した。均衡が破られてからわずか数分後の59分、冷静に決めてリードを2点に広げた。後半はヴェネツィアのライン間にスペースを見いだす能力が違いを生んだ。

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ドウグラス・ルイス：5/10

ブラジル人MFにとっては期待外れの一戦だった。前半はアタッキングサードで試合に影響を与えられず、相手守備を崩せなかった。より直接的な攻撃を求めたスパレッティによって、ハーフタイムに交代となった。

FW

ケリム・アライベゴビッチ：5/10

混み合ったサイドでリズムをつかめなかった若手選手は、ハーフタイムにヴォルテマーデと交代。この交代が試合の様相を一変させた。規律ある守備ブロックを相手に、厳しい学びの機会となった。

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エドン・ジェグロヴァ：7/10

サイドで絶えず脅威となり、65分にはフアン・カバルのゴールをアシストした。積極的なドリブルと対面する守備者を抜く力で、ヴェネツィアのDFを守勢に追い込み、ユヴェントスのシュート計14本にも貢献した。

ランダル・コロ・ムアニ：8/10

最前線で賢くプレーし、DFを持ち場から引き出して味方のためのスペースを生み出した。71分にはPKを冷静に決め、4-0として自らも報われた。そのフィジカルを生かした存在感は、ヴェネツィアの3バックにとって絶え間ない脅威だった。

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途中出場選手・監督

ニック・ヴォルテマーデ：9/10

まさに試合を変える途中出場選手だった。ハーフタイムに投入されると、53分に先制点を挙げ、そのわずか6分後にはコープマイネルスのゴールをアシスト。攻めあぐねていたチームを大量得点の勝利へと導いた。

パペ・マタル・サール：6/10

ハーフタイムにドウグラス・ルイスに代わって出場し、中盤の競り合いに強さを加えた。運動能力を生かし、得点が最も多く生まれた時間帯にユヴェントスが前線からのプレスを維持する助けとなった。

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フェデリコ・ガッティ：6/10

68分にチェリクに代わって出場し、試合を締めくくった。スムーズにチームへ入り、終盤も無失点を守り抜いた。

アンドレア・カンビアーゾ：6/10

終盤にカバルに代わって出場。左サイドで高い技術水準を維持し、プレーの強度も落とさなかった。

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ジェレミー・ボガ：採点なし

終盤にコロ・ムアニに代わって短時間出場。採点に十分なプレー時間はなかった。

ルチアーノ・スパレッティ：8/10

試合中の采配で見事に手腕を発揮した。前半終了時に相手守備を突破する力が足りないと見極め、ヴォルテマーデとサールを同時に投入した判断が的中。時間をかけた組み立てから、後半はより直接的な攻撃へと切り替え、ヴェネツィアを完全に圧倒した。