マッケニー、ユヴェントス残留の意向を表明
プレミアリーグ移籍の可能性を巡る憶測が強まるなか、マッケニーはユヴェントス退団の見方を早々に否定した。アメリカ人MFは2020年にシャルケからイタリアの名門に加入し、同クラブでプレーした初のアメリカ人選手、そしてセリエAでプレーした5人目のアメリカ人選手となった。2023年1月からリーズ・ユナイテッドへ6カ月間期限付き移籍した期間も含め、マッケニーはユヴェントスでコッパ・イタリアを2度、スーペルコッパ・イタリアーナを1度制している。
28歳のMFは自身の将来を巡る話題に直接言及し、優先するのはアリアンツ・スタジアムでのプレーだと明言した。ファブリツィオ・ロマーノ氏を通じて「はっきりさせておきたい。ユヴェントスを離れるつもりはない」と説明し、「今いる場所に満足している。だからこそユーヴェと新たな契約を結んだし、ここでプレーを続けるのが待ちきれない」と続けた。
オールド・トラッフォードでのポチェッティーノ監督とのつながり
噂が大きく広がったのは、ポチェッティーノ監督がマンチェスター・ユナイテッドの指揮官に就任してからだ。アルゼンチン人指揮官は、指揮を執った最後のプレミアリーグ8試合で1勝も挙げられなかったマイケル・キャリック氏に代わり、正式にオールド・トラッフォードで指揮を執っている。
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』の最近の報道によると、ポチェッティーノ監督は次の1月の移籍市場に向け、マッケニーを主要な獲得候補に定めたという。アメリカ人MFには過去にも何度か他クラブから関心が寄せられてきたが、ユヴェントスでは重要性を増す、複数の役割をこなせる選手へと成長した。また、現在のユヴェントスの選手の中では最多となる公式戦241試合に出場している。
契約状況とトリノでの安定
マンチェスター・ユナイテッドが新戦力を探しているとしても、マッケニーの契約状況から移籍の実現は難しい。シャルケでプレーした同選手は3月、2030年夏までクラブにとどまることになる契約延長にサインし、イタリアの名門で長期的にプレーする意向を示した。
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マッケニーは今季ここまでユヴェントスで公式戦11試合に出場し、1得点1アシストを記録している。ルチアーノ・スパレッティ監督は、その運動量と汎用性を高く評価している。マヌエル・ロカテッリやケフレン・テュラムを含む他のMFに負傷への懸念があることもあり、指揮官はマッケニーのトリノ残留を望んでいる。
注目される他のアメリカ代表選手
イングランド北西部でポチェッティーノ監督と合流する可能性が取り沙汰されているアメリカ人選手は、マッケニーだけではない。「ポチェッティーノ効果」がイングランドの移籍報道に影響を及ぼし始めるなか、ACミランで活躍するクリスティアン・プリシッチも、マンチェスター・ユナイテッド移籍の可能性に関連して名前が挙がっている。
ユヴェントスは現在、勝ち点18でセリエAの7位につけ、首位ラツィオとは勝ち点11差。次の日曜日のリーグ戦ではヴェネツィアをホームに迎え、勝利を取り戻すことを目指す。