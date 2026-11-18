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ウェストン・マッケニーが、マンチェスター・ユナイテッドへの注目度の高い移籍を巡る報道について口を開いた。アメリカ代表MFは、かつて代表で指導を受けたマウリシオ・ポチェッティーノ監督が先日就任したことを受け、オールド・トラッフォードへの移籍が盛んに取り沙汰されていた。

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マッケニー、ユヴェントス残留の意向を表明

プレミアリーグ移籍の可能性を巡る憶測が強まるなか、 マッケニーはユヴェントス退団の見方を早々に否定した 。アメリカ人MFは2020年にシャルケからイタリアの名門に加入し、同クラブでプレーした初のアメリカ人選手、そしてセリエAでプレーした5人目のアメリカ人選手となった。2023年1月からリーズ・ユナイテッドへ6カ月間期限付き移籍した期間も含め、マッケニーはユヴェントスでコッパ・イタリアを2度、スーペルコッパ・イタリアーナを1度制している。

28歳のMFは自身の将来を巡る話題に直接言及し、優先するのはアリアンツ・スタジアムでのプレーだと明言した。ファブリツィオ・ロマーノ氏を通じて「はっきりさせておきたい。ユヴェントスを離れるつもりはない」と説明し、「今いる場所に満足している。だからこそユーヴェと新たな契約を結んだし、ここでプレーを続けるのが待ちきれない」と続けた。

オールド・トラッフォードでのポチェッティーノ監督とのつながり

噂が大きく広がったのは、 ポチェッティーノ監督がマンチェスター・ユナイテッドの指揮官に就任してからだ 。アルゼンチン人指揮官は、指揮を執った最後のプレミアリーグ8試合で1勝も挙げられなかったマイケル・キャリック氏に代わり、正式にオールド・トラッフォードで指揮を執っている。

『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』の最近の報道によると、ポチェッティーノ監督は次の1月の移籍市場に向け、マッケニーを主要な獲得候補に定めたという。アメリカ人MFには過去にも何度か他クラブから関心が寄せられてきたが、ユヴェントスでは重要性を増す、複数の役割をこなせる選手へと成長した。また、現在のユヴェントスの選手の中では最多となる公式戦241試合に出場している。

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契約状況とトリノでの安定

マンチェスター・ユナイテッドが新戦力を探しているとしても、マッケニーの契約状況から移籍の実現は難しい。シャルケでプレーした同選手は3月、2030年夏までクラブにとどまることになる契約延長にサインし、イタリアの名門で長期的にプレーする意向を示した。

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マッケニーは今季ここまでユヴェントスで公式戦11試合に出場し、1得点1アシストを記録している。ルチアーノ・スパレッティ監督は、その運動量と汎用性を高く評価している。マヌエル・ロカテッリやケフレン・テュラムを含む他のMFに負傷への懸念があることもあり、指揮官はマッケニーのトリノ残留を望んでいる。

注目される他のアメリカ代表選手

イングランド北西部でポチェッティーノ監督と合流する可能性が取り沙汰されているアメリカ人選手は、マッケニーだけではない。「ポチェッティーノ効果」がイングランドの移籍報道に影響を及ぼし始めるなか、ACミランで活躍するクリスティアン・プリシッチも、マンチェスター・ユナイテッド移籍の可能性に関連して名前が挙がっている。

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ユヴェントスは現在、勝ち点18でセリエAの7位につけ、首位ラツィオとは勝ち点11差。次の日曜日のリーグ戦ではヴェネツィアをホームに迎え、勝利を取り戻すことを目指す。