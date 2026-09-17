NECは木曜夜、ユヴェントスとの一戦でヨーロッパリーグのキャンペーンをスタートさせる。ブックメーカーによれば、この大会の優勝最有力候補がユヴェントスだ。紙の上ではオールド・レディはいまなお欧州の強豪だが、セリエAに詳しいウェズリー・ヴィクトル・マクは、NECがトリノで番狂わせを起こすチャンスは十分にあると見ている。

統計会社Optaで働くマクは、長年にわたってユヴェントスに強い愛着を抱いており、毎シーズンできる限りホームゲームを観に行くようにしている。ただ、現状のイタリアのクラブを応援するサポーターとしては、喜べる材料はほとんどない。

低調なシーズンの立ち上がり

「4試合で勝ち点7というのは、ユーベが2019/20シーズンに優勝して以降では、かなり悪い部類のシーズンスタートです。アッレグリが最初に監督復帰した時だけは、4試合で勝ち点2でした」とマクは振り返る。「いまだに明確な考え方が本当に見えてこないんです。この3年間は、毎回うまくいかないという理由でシーズン途中に監督が解任されてきました。直近がイゴール・トゥドールで、その前がチアゴ・モッタ、さらにその前がマッシミリアーノ・アッレグリでした」

「もともとユーベは、むしろ非常に落ち着いたクラブでした。シーズン中に監督が解任されることはほとんどなかったのに、今は突然3回連続です。2025年10月にルチアーノ・スパレッティが就任した後は、プレーに何らかの筋道や明確なフットボール哲学が見えてくるはずだと期待していました。でもそれは昨季もあまり出てこなかった。残り2試合の時点で、ユーベは突然3位から6位に落ちてしまい、その結果チャンピオンズリーグ出場を逃しました」

マクによれば、今季のユーベにも依然として明確な形は見えていないという。「先週末、ユーベはサッスオーロと対戦しました。そこで分かったのは、勇気を持ってプレーする現代的なチームと当たると、途端にかなり苦しくなるということです。サッスオーロは紙の上ではユヴェントスが楽に勝てるはずの相手ですが、60分間ずっとただボールを回し合っていました」

後半途中にサッスオーロが均衡を破ると、このセリエAの一戦はようやく動き始めた。途中出場のエドン・ゼグロヴァが終盤にユーベへ同点弾をもたらしたが、その後サッスオーロが89分に再び勝ち越した。

ゼグロヴァは自身2点目で、アディショナルタイムにユーベへ勝ち点1をもたらしたかに思われたが、ラスト数秒で再び事態が悪化した。よりによってユーベからのレンタル選手バシリエ・アジッチが、アウェーチームのアマチュア的な守備につけ込み、サッスオーロに勝ち点3をもたらした。

ずらりと並ぶ負傷者

「試合後、スパレッティは2-3を全力で狙いに行くのが自分たちの指示だったと話していましたが、こんなものがトップクラブであっていいはずがない。すべてが偶然の積み重ねなんです」とマクは結論づける。さらに状況を悪くしているのが、数多くの負傷者だ。ケナン・ユルドゥズ、主将マヌエル・ロカテッリ、ケフラン・テュラムは少なくとも長期離脱が確定しており、この数週間は彼らの不在が痛感されていた。

「ユルドゥズは今のスカッドで圧倒的に一番の選手ですが、足の骨折で11月末まで離脱します。ロカテッリはキャプテンです。個人的にそこまで高く評価しているわけではないですが、ほかに選択肢がない中では起用しやすい選手ではあります。彼は半月板を損傷していて、今年の残り試合には出場しません」

ユーベとしては、ここ数試合を負傷で欠場していたウェストン・マッケニーとアンドレア・カンビアーゾがNEC戦に間に合うだけのコンディションにあることを願うしかない。もっとも、マクは悲観的だ。「2人ともより多く全体練習には参加しています。メンバー入りする可能性はあります。ただ、2人とも先発するとはちょっと考えにくい。出場するとしても最後の20分くらいかもしれません」

オールド・レディの補強方針についても、マクはまったく満足していない。「今このチームにいる中盤の選手は、ドウグラス・ルイスとトゥーン・コープマイネルスだけです。2人とも本来なら、すでに2回連続の移籍市場で放出されていてもおかしくなかった。ユーベのサポーターとしては、まったく嬉しくないですね」

ユヴェントスとしては、とりわけブラジル人DFブレーメルが本来のレベルを取り戻すことを願うしかない。「彼は普段はかなり安定していますが、サッスオーロ戦ではいくつかミスもありました。仮にNEC戦に出られる選手の中で、どれだけ安定してパフォーマンスしているかを見れば、ベストプレーヤーはマッケニーです。ただ、彼もケガ明けなんですが」

「ユーベのMFは自信なくプレーしている」

ディック・スロイデル監督の下、NECが毎週のように分かりやすく魅力的なサッカーを披露しているのに対し、今季のユーベは主に前線の個人技頼みだとマクは見る。「戦術プランは、私には『ボールをウイングの誰かに渡せ』というものに映ります」とマクは語る。「フランシスコ・コンセイソンが右ウイングで、左には18歳のケリム・アラジベゴヴィッチがいて、彼はバイヤー・レヴァークーゼンから3200万ユーロで獲得されました」

とりわけNECが積極的にハイプレスをかけてきた場合、ユーベがそれを簡単にかいくぐれるとは思えないという。「中盤の選手たちは自信なくプレーしていて、DFは本音ではあまりボールを持ちたがっていません」

マクは、NECにはトリノで好結果を持ち帰る力があるはずだと考えている。ユーベがナイメーヘンのチームをあっさりねじ伏せる可能性は低いと見ている。「もちろん個の質ではユーベが上です。でもチームとしての一体感はNECの方がかなり上でしょう。先週日曜のユーベは、先発にイタリア人のフィールドプレーヤーが1人もおらず、クラブとの本当のつながりを持つ選手も多くありませんでした」

「しっかり結果を出していたのはブレーメルだけで、ゴールには子どもの頃からこのクラブのファンだったグリエルモ・ヴィカーリオがいます。それに、ドウグラス・ルイスやトゥーン・コープマイネルス、そのほか多くの選手たちがここ数年、プレー内容の悪さでどれだけ批判されてきたかを見れば……。それはクラブ内の雰囲気にもいい影響を与えません」

現在ユーベには、エールディビジでのプレー経験を持つ選手が3人所属している。NEC戦で少なくとも出場機会がない選手の1人がアルカディウシュ・ミリクだ。元アヤックスの同選手は、ユーベによってセリエAとヨーロッパリーグの登録メンバーに入れられていない。「ここ3年で、彼はたしか前十字じん帯を2回断裂しているはずです。中東のクラブへの移籍の可能性も探られていましたが、最終的にそれは実現しませんでした。ミリクは今も、ある種の好意のような形でユーベと契約を残しているんです」

一方で、トゥーン・コープマイネルスは先発が予想されている。このオランダ代表は昨季、たびたびセンターバックとしてプレーした。中盤の負傷者が多いため、木曜夜はドウグラス・ルイスとともに中盤のバランスを取る役割を担う可能性が高い。

コープマイネルスがNEC戦でユーベをけん引できるとしたら、それはマクにとって驚きだという。「彼は2週間前、パルマ戦でゴールを決めました。実際、それはガラタサライとのチャンピオンズリーグの試合で偶然2点取って以来の、初めての目立った仕事でした。それ以外を見れば、彼はアタランタで見たコープマイネルスの面影がありません。あの時はミドルシュートを頻繁に決め、90分間ピッチのあらゆる場所に顔を出していた。今のユーベでは、コープマイネルス本人が『ここで自分が何をすべきか分からない』と思っているように感じる時さえあります」

もっとも、マクはそこにひとつ留保もつける。「アタランタを離れて他所でうまくやれる選手は本当に少ないです。感覚的には、ユーベでプレーするようになると、多くの選手が本来のレベルを出せなくなる印象もあります。はっきりした説明はありません。過去にはマタイス・デ・リフトにも少しそういう面が見られましたし、昨季のジョナサン・ダヴィドやロイス・オペンダのような選手たちもそうでした。2人ともいい選手ですが、新天地のアトレティコ・マドリーやオリンピック・リヨンでは『普通に』また簡単に得点できています」

コンセイソンはNECを苦しめられるか？

木曜夜、ユーベがNEC相手に違いを生み出すとすれば、フランシスコ・コンセイソンかもしれない。このポルトガル人ウイングはアヤックスでは完全に力を発揮できず、アムステルダムではすぐに不満を募らせた。最終的にコンセイソンはFCポルトでキャリアを立て直し、その結果ユーベへのビッグトランスファーを勝ち取り、今では不動の先発選手へと成長している。

ただし、数字の面ではまだ物足りない。昨季のセリエA31試合で、わずか3ゴール5アシストにとどまった。「コンセイソンのシュート精度が10パーセント高ければ、2桁に乗せられるはずです」とマクは予想する。「彼は2026年に入ってからすでに6回もポストかクロスバーに当てています。まだ少し“瞬間型”の選手ではありますが、ドリブルが非常にうまく、スピードもある。コンセイソンはハードワーカーで、今は喜んで守備にも戻るようになっています。現時点で最も危険を生み出しているのは彼です。ただ、結果が伴わなければ、もちろんそれだけでは大きな意味はありません」

木曜にユーベがNEC相手にどんな形で臨むのかは興味深い。第一のストライカーはランダル・コロ・ムアニだが、スパレッティがニューカッスル・ユナイテッドからのレンタルであるニック・ヴォルテマーデを選ぶ可能性もある。少なくともマクはそれを歓迎するという。「コロ・ムアニはまったくフィットしていません。ヴォルテマーデはデビュー戦で15分ほど途中出場しましたが、あれはかなり悪くなかった。彼の方がボールを収められます。NECが高い位置からプレッシャーをかけてくるなら、ユーベにはウイングに十分なスピードがあるだけに、ヴォルテマーデの方がいい選択肢に見えます」

守備面で脆さを抱えるユヴェントス

ユーベにとってNEC戦で何より重要なのは、枠内シュートをあまり打たせないことだ。「彼らが許している期待値ゴールは少ないです。問題は、相手のシュートが枠に飛ぶたびに、それがそのまま入ってしまうことです。昨季も同じでした。あの時はミケーレ・ディ・グレゴリオがゴールを守っていましたが、かなり悪いGKでした。相手の最初の枠内シュートがそのまま失点につながったのが16回もあった。それは異常な数字です」

マクによると、その後任であるヴィカーリオはもう少し安定感があるという。「ただ、ミラン戦ではユーベの最初の枠内シュートがまたしてもそのままゴールになりましたし、サッスオーロ戦でも、相手の枠内シュートが6本しかなかったのに3失点しています」

さらにマクは、ユーベがNECの前線を抑え込めるかどうかにも注目している。セリエAのDFは、しばしば自分が消せる明確なマッチアップの相手と対峙するが、ブライアン・リンセンはピッチを広く動き回るだろうし、クレメント・ビショフとドゥシャン・タディッチも時折サイドから中へ入ってくる。

「通常セリエAでは、ブレーメルをセンターフォワードにぶつけます。そうなると、たいていは問題ありません。フィジカル勝負ではほぼ必ず勝てるからです。ただ、動き回る選手を追ってピッチ上で非常に大きな距離を移動しなければならなくなると、話はかなり難しくなります」

熱心なサポーターとして、マクはもちろんユーベの勝利を願っているが、簡単な試合にはならないと見ている。「楽勝はまったく想定しません。ユーベが勝つとしても、それは純粋な個の質によるものか、あるいはNECの選手たちが少し緊張してプレーするからでしょう。多くの選手にとっては、大きなスタジアムでヨーロッパリーグを戦うのが初めてですからね」

「昨季のNECは予想以上に良かった。64期待値ゴールから77得点を決めています。かなり大きな上振れです。今季は実際のところ、かなり数値通りに推移しています。もしNECが昨年見せていたレベルをユーベ戦でも出せるなら、トリノで結果を持ち帰る可能性は十分にあります」



