NECは木曜夜、ユヴェントスとの一戦でヨーロッパリーグの戦いをスタートさせる。ブックメーカーによれば、この大会の優勝最有力候補はユヴェントスだ。紙の上ではオールド・レディは今なお欧州の強豪だが、セリエA通のウェズリー・ヴィクトル・マクは、NECがトリノで番狂わせを起こすチャンスは十分にあると見ている。

統計会社Optaで働くマクは、長年ユヴェントスに強い愛着を持ち、毎シーズンできる限りホームゲームを観戦するようにしている。ただ、現在のイタリアの名門クラブのサポーターとしては、喜べる材料はほとんどないという。

低調なシーズンの滑り出し

「4試合で勝ち点7というのは、ユーヴェが2019-20シーズンに優勝して以降では、かなり悪い部類のスタートです。アッレグリが最初に監督復帰した時だけ、4試合で勝ち点2しか取れませんでした」とマクは振り返る。「いまだにはっきりしたアイデアが見えません。この3年間は、うまくいかないたびにシーズン途中で監督が解任されてきました。直近ではイゴール・トゥドール。その前がチアゴ・モッタで、さらにその前がマッシミリアーノ・アッレグリです」

「もともとユーヴェは本来、とても落ち着いたクラブでした。シーズン中に監督を解任することはほとんどなかったのに、今は突然3回連続です。2025年10月にルチアーノ・スパレッティが就任した後は、プレー面にある程度の方向性や、明確なフットボール哲学が出てくると期待していました。でも、それは昨季もあまり見られませんでした。終了2試合前の時点で、ユーヴェは突然3位から6位に落ち、チャンピオンズリーグ出場を逃したのです」

今季もまた、ユーヴェのプレーには確かな方向性が見えないとマクは指摘する。「この前の週末、ユーヴェはサッスオーロと対戦しました。その時に分かったのは、勇気を持ってプレーするモダンなチームと当たると、彼らはすぐに苦しくなるということです。サッスオーロは紙の上ではユヴェントスが簡単に勝てるはずの相手ですが、60分間ずっとボールを回しているだけでした」

サッスオーロが後半半ばに均衡を破ると、このセリエAの一戦はようやく動き出した。途中出場のエドン・ジェグロヴァが終盤にユーヴェを同点に追いつかせたが、その後サッスオーロが89分に再び勝ち越した。

ジェグロヴァは自身2点目で、アディショナルタイムにユーヴェへ勝ち点1をもたらしたかに思われた。しかし、最後の数秒でまたしても崩れた。よりによってユーヴェからのレンタル選手ヴァシリエ・アジッチが、アウェー側の素人同然の守備につけ込み、サッスオーロに勝ち点3をもたらした。

ずらりと並ぶ負傷者リスト

「スパレッティは試合後、2-3を狙いにいくのが自分の指示だったと話していましたが、これがトップクラブであっていいはずがない。すべてが偶然の積み重ねです」とマクは結論づける。さらに状況を悪くしているのが、多数の負傷者だ。ケナン・ユルドゥズ、主将マヌエル・ロカテッリ、ケフラン・テュラムはいずれも長期離脱が確実で、この数週間は不在が痛感されていた。

「ユルドゥズはby farでこのチームのベストプレーヤーですが、足の骨に小さな骨折があり、11月末まで離脱します。ロカテッリはキャプテンです。個人的にそこまで高く評価しているわけではありませんが、他にいないことを考えれば先発で使いやすい選手です。彼は半月板を損傷していて、今年中の復帰はありません」

ユーヴェとしては、ここ数試合を負傷で欠場していたウェストン・マッケニーとアンドレア・カンビアーゾが、NEC戦に間に合うコンディションにあることを願うしかない。ただ、マクの見方は悲観的だ。「2人とも少しずつ全体練習には戻っています。メンバー入りする可能性はあります。ただ、2人とも先発するとはとても思えません。出るとしても、最後の20分くらいではないでしょうか」

マクはオールド・レディの補強方針にもまったく満足していない。「今この瞬間にいる中盤の選手は、ドウグラス・ルイスとトゥーン・コープマイネルスだけです。2人とも本来なら、もう2回続けて夏の移籍市場で放出されてもおかしくなかった。ユーヴェのサポーターとしては、とても喜べる状況ではありません」

ユヴェントスとしては、とりわけブラジル人DFブレーメルが本来のレベルに戻ることを願わなければならない。「彼は普段かなり安定していますが、サッスオーロ戦では彼にもいくつかミスがありました。継続性という意味で見れば、NEC戦に出場できる可能性のある選手の中でベストなのはマッケニーです。ただ、彼もケガ明けなんですけどね」

「ユーヴェのMFは自信を持たずにプレーしている」

ディック・スロイデル監督の下で、NECが毎週のように分かりやすく魅力的なサッカーを見せている一方で、ユーヴェは今季、前線の個のひらめきに頼る場面が目立つ。「戦術プランは、私には『ボールをどちらかのウイングに渡せ』というものに見えます」とマクは言う。「フランシスコ・コンセイソンが右ウイングで、左にはバイエル・レヴァークーゼンから3200万ユーロで獲得した18歳のケリム・アラジベゴヴィッチがいます」

特にNECが積極的にプレッシャーをかけてきた場合、ユーヴェがそれを簡単にかいくぐれるとは思えないという。「中盤の選手たちは自信を持たずにプレーしていて、DFは本音ではボールを持ちたがっていません」

マクは、NECにはトリノで好結果を持ち帰る力があると考えている。ユーヴェがナイメーヘンのクラブを楽々となぎ倒す可能性は低いと見ている。「もちろん、個の質ではユーヴェの方が上です。でも、チームとしての一体感はNECの方がずっといいはずです。ユーヴェはこの前の日曜、先発にイタリア人のフィールドプレーヤーが1人もいませんでしたし、本当にクラブとのつながりを持っている選手もあまり多くありません」

「しっかり結果を出しているのはブレーメルだけで、ゴールには子どもの頃からこのクラブのファンだったグリエルモ・ヴィカーリオがいます。それに、ドウグラス・ルイスやトゥーン・コープマイネルス、そのほか多くの選手たちがここ数年、プレーが良くないことでどれだけ批判を受けてきたかを見ても……。それではクラブ内の雰囲気も良くなりません」

現在のユーヴェには、エールディビジでのプレー歴を持つ選手が3人所属している。その中で、少なくともNEC戦で出場時間を得ないのがアルカディウシュ・ミリクだ。元アヤックスのFWは、ユーヴェによってセリエAとヨーロッパリーグの登録メンバーから外されている。「ここ3年で、たしか2回前十字じん帯を断裂したと思います。いわゆる“砂漠のクラブ”への移籍も検討されましたが、最終的には実現しませんでした。ミリクは今、いわばgoodwillのような形でユーヴェと契約している状態です」

一方、トゥーン・コープマイネルスは先発が予想されている。このオランダ代表は昨季、センターバックとして定期的にプレーしていた。中盤に負傷者が多いため、木曜夜はおそらくドウグラス・ルイスとともにバランスを取る役割を担うことになる。

マクは、コープマイネルスがNEC戦でユーヴェをけん引できるとは考えにくいとみている。「彼は2週間前のパルマ戦で得点しました。あれは、ガラタサライとのチャンピオンズリーグ戦で偶然2ゴールを決めて以来、実質的に初めての見せ場でした。それを除けば、アタランタで見せていたコープマイネルスの面影はありません。あそこではミドルシュートを定期的に決め、90分間ピッチの至るところに顔を出していました。今のユーヴェでは、ときどきコープマイネルスが『自分はここで何をすればいいのか分からない』と思っているようにすら見えます」

ただし、マクはそこに留保もつける。「アタランタを離れて他クラブでうまくやれている選手は、とても少ないです。感覚的には、ユーヴェに来た途端に本来のレベルを出せなくなる選手も多い。はっきりした理由はありません。以前のマタイス・デ・リフトにも少しその傾向がありました。そして昨季なら、ジョナサン・デイヴィッドやロイス・オペンダのような選手たちもそうでした。彼らは良い選手です。デイヴィッドとオペンダは新天地のアトレティコ・マドリーとオリンピック・リヨンで『普通に』また簡単にゴールを決めています」

コンセイソンはNECを苦しめるか？

木曜夜のNEC戦で、フランシスコ・コンセイソンがユーヴェに違いをもたらす可能性はある。ポルトガル人ウインガーはアヤックスで完全には花開かず、アムステルダムでは早い段階で不満を抱えるようになった。その後、コンセイソンはFCポルトでキャリアを立て直し、ユーヴェへのビッグトランスファーを勝ち取り、今では不動の先発選手に成長している。

ただし、数字の面ではまだ物足りない。昨季のセリエA31試合で、わずか3ゴール5アシストにとどまった。「コンセイソンのシュート精度があと10パーセント上がれば、2桁に乗せられるでしょう」とマクは予想する。「2026年に入ってから、彼はすでに6回ポストかクロスバーに当てています。まだ少し“その瞬間”に頼るタイプの選手ですが、ドリブルが非常にうまくてスピードもある。コンセイソンはハードワーカーで、今では意欲的に守備にも戻ります。今のところ最も危険を生み出しているのは彼です。ただ、数字に結びつかなければ、当然それだけでは大きな意味はありません」

木曜にユーヴェがNEC相手にどんな戦い方をするのかは興味深い。第一FWはランダル・コロ・ムアニだが、スパレッティがニューカッスル・ユナイテッドからレンタルしたニック・ヴォルテマーデを選ぶ可能性もある。少なくともマクはその判断を歓迎するという。「コロ・ムアニはまったく満足のいく出来ではありません。ヴォルテマーデはデビュー戦で15分ほど途中出場しましたが、見た感じはまずまずでした。ボールを収める力は少し上です。NECが高い位置からプレスをかけてくるなら、ユーヴェには両翼に十分なスピードがありますし、ヴォルテマーデの方がより良い選択肢に思えます」

ユヴェントスは守備面に脆さ

ユーヴェにとってNEC戦で特に重要なのは、枠内シュートをあまり打たせないことだ。「被expected goalsは少ないんです。問題は、相手のシュートが枠に飛ぶたびに、それがそのままゴールになってしまうことです。昨季もまったく同じでした。当時はミケーレ・ディ・グレゴーリオがゴールを守っていました。かなり悪いGKでした。相手の最初の枠内シュートがそのまま失点になったケースが16回もありました。信じがたい数字です」

マクによれば、後任のヴィカーリオはやや安定感があるという。「でも、ミラン戦ではユーヴェの最初の枠内シュートがまたしてもそのままゴールになりましたし、サッスオーロ戦のアウェーでは、相手は枠内シュート6本しか打っていないのに、彼は3失点しました」

さらにマクは、ユーヴェがNECの前線を抑え込めるかにも注目している。セリエAではDFが直接のマーク相手をつぶせることが多いが、ブライアン・リンセンはピッチ全体を広く動き回るだろうし、クレメント・ビショフとドゥシャン・タディッチも時折サイドから中へ絞ってくる。

「通常、セリエAではブレーメルをセンターフォワードにつけます。そうすればたいていうまくいきます。フィジカル勝負では、彼はほぼ常に勝者になります。ただ、機動力のある選手を追ってピッチ上の非常に大きな距離までカバーしなければならないとなると、話はかなり難しくなります」

熱心なサポーターとして、もちろんマクはユーヴェの勝利を願っている。ただ、簡単な試合にはならないと見ている。「楽勝を前提にするべきではありません。仮にユーヴェが勝つとしても、それは純粋な個の質によるものか、NECの選手たちが多少緊張してプレーするからでしょう。多くの選手にとって、大きなスタジアムでヨーロッパリーグを戦うのは初めての経験になるはずですから」

「昨季のNECは、予想以上に少し良かった。64expected goalsから77得点を決めました。これはかなり大きな上振れです。今季は実際のところ、かなりぴったり収束しています。もしNECが昨年見せたレベルをユーヴェ戦でも出せるなら、トリノで結果を持ち帰る可能性は十分にあります」



