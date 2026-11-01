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ナポリのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は、日曜日に行われるセリエAでの対戦を前に、古巣ユヴェントスが危機に陥っているとするメディアの見方を退けた。アッレグリ監督は、手負いのユヴェントスも依然としてトップ4入りを争う存在だと強調する一方、自チームには守備のバランスを改善するよう求めた。

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アッレグリ、ユヴェントスをめぐる危機論を否定

ナポリは日曜夜、セリエAでユヴェントスと対戦するためアリアンツ・スタジアムに乗り込む。両チームは勝ち点14で並んでいる。ナポリはモンツァに4-1で勝利してこの一戦を迎える一方、ユヴェントスはジェノアに0-2で敗れ、厳しい視線を浴びている。

アッレグリは2試合のテクニカルエリア立ち入り禁止処分により、この試合でピッチ脇から指揮を執れない。代わってマルコ・ランドゥッチ副監督が指揮を執る。

週半ばに敗れたユヴェントスについて、それでもアッレグリは、対戦相手が依然として一流のチームだと強調した。

アッレグリ、手負いのユヴェントスの反撃を警戒

トリノへの再訪を前に、アッレグリはホームチームを見限るメディアの報道を一蹴した。「メディアはユヴェントスが終わったと言っている。だが、私はこのクラブがどういうところか知っているし、ユヴェントスは決して終わらないと知っている」とアッレグリは断言した。

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「苦しいときには、全員が団結する。非常に難しい試合になるだろう」

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「ユヴェントスはトップ4入りを目指して編成されたチームだ。彼らは傷つき、怒っているはずだ……素晴らしいチームだ」と付け加えた。

ナポリはバランスの改善とトップ4入りを重視

ナポリは週半ばの試合で4得点を挙げたものの、アッレグリは守備の脆さを懸念している。特にMFスタニスラフ・ロボツカが重傷を負ったことを受け、その思いは強い。「最近は多くのゴールを決めているが、失点も多い」とアッレグリは説明した。

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「つまり、攻守のバランスとボールの扱いに取り組む必要がある。チームの陣形と、ピッチの両サイドでのプレーを改善しなければならない」

「我々の目標はトップ4で終えることだ……この直接対決に勝つだけで満足できると考えてはいけない」と監督は強調した。

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重要な一戦でランドゥッチがベンチから指揮

アッレグリが処分を受ける間、ランドゥッチ副監督がアリアンツ・スタジアムでナポリをピッチ脇から指揮する。

ナポリは勝ち点3を獲得し、トップ4入りへの足場を固めることを狙う。

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重要なセリエAの一戦は、日曜夜にトリノでキックオフを迎える。