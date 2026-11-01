アッレグリ、ユヴェントスをめぐる危機論を否定
ナポリは日曜夜、セリエAでユヴェントスと対戦するためアリアンツ・スタジアムに乗り込む。両チームは勝ち点14で並んでいる。ナポリはモンツァに4-1で勝利してこの一戦を迎える一方、ユヴェントスはジェノアに0-2で敗れ、厳しい視線を浴びている。
アッレグリは2試合のテクニカルエリア立ち入り禁止処分により、この試合でピッチ脇から指揮を執れない。代わってマルコ・ランドゥッチ副監督が指揮を執る。
週半ばに敗れたユヴェントスについて、それでもアッレグリは、対戦相手が依然として一流のチームだと強調した。
アッレグリ、手負いのユヴェントスの反撃を警戒
トリノへの再訪を前に、アッレグリはホームチームを見限るメディアの報道を一蹴した。「メディアはユヴェントスが終わったと言っている。だが、私はこのクラブがどういうところか知っているし、ユヴェントスは決して終わらないと知っている」とアッレグリは断言した。
「苦しいときには、全員が団結する。非常に難しい試合になるだろう」
Related Topics
「ユヴェントスはトップ4入りを目指して編成されたチームだ。彼らは傷つき、怒っているはずだ……素晴らしいチームだ」と付け加えた。
ナポリはバランスの改善とトップ4入りを重視
ナポリは週半ばの試合で4得点を挙げたものの、アッレグリは守備の脆さを懸念している。特にMFスタニスラフ・ロボツカが重傷を負ったことを受け、その思いは強い。「最近は多くのゴールを決めているが、失点も多い」とアッレグリは説明した。
「つまり、攻守のバランスとボールの扱いに取り組む必要がある。チームの陣形と、ピッチの両サイドでのプレーを改善しなければならない」
「我々の目標はトップ4で終えることだ……この直接対決に勝つだけで満足できると考えてはいけない」と監督は強調した。
重要な一戦でランドゥッチがベンチから指揮
アッレグリが処分を受ける間、ランドゥッチ副監督がアリアンツ・スタジアムでナポリをピッチ脇から指揮する。
ナポリは勝ち点3を獲得し、トップ4入りへの足場を固めることを狙う。
重要なセリエAの一戦は、日曜夜にトリノでキックオフを迎える。