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ユヴェントスはフィオレンティーナとの劇的な2－2の引き分けで、勝ち点3を逃す原因になった可能性のある物議を醸す判定に怒りをあらわにした。セリエAでさらに上位を目指すなか、終盤にジョアン・マリオが関わった場面を巡り、イタリア全土で激しい議論が巻き起こっている。

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フィレンツェで試合終盤のハンド判定が物議

ユヴェントスは試合終盤にPKの訴えが認められず、フィオレンティーナとのアウェー戦で2-2の引き分けに終わった。ユヴェントスは2度のビハインドを追いつき、ニック・ヴォルテマーデとグレイソン・ブレーメルが、マテオ・ペッレグリーノとアリュー・ンジエのゴールをそれぞれ帳消しにしていた。

同点のまま迎えた試合終了間際、ペナルティエリア内でボールがフィオレンティーナのジョアン・マリオの腕に当たった。主審はプレーを続行させ、VARも介入を見送ったため、ユヴェントスには強い不満が残った。

解説者らがVARの不介入を批判

イタリアのメディアと審判分析家は、PKが与えられるべきだったとの見解で一致した。主要スポーツ紙の『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』、『トゥットスポルト』、『コリエレ・デッロ・スポルト』も、いずれもハンドの反則を取るべきだったと結論付けた。

元審判でDAZN の解説者を務めるルカ・マレッリは、この場面を詳しく分析し、ボールが方向を変えていたから腕への接触は反則にならないとの主張を退けた。「接触した箇所は肘より下で、脇の下というより腕だ」とマレッリはDAZNに語った。「ボールは予期せず選手に当たって方向を変えたが、腕は体から大きく離れていた」

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マレッリは、コロ・ムアニが最初のヘディングでボールを捉えられず、ボールがスパイクに当たって方向を変えたものの、ジョアン・マリオの腕は不自然な90度の角度にあったと指摘した。

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「フィオレンティーナの選手が腕でボールに触れたことは疑いようがなく、反則を取られるべきだった」とマレッリは続けた。「予期せぬ接触だったというのは一つの解釈にすぎない。VARは主審にモニターで確認させ、PKを与えさせるべきだった」

ユヴェントスが貴重な勝ち点を逃す

勝ち点3を手にできなかったユヴェントスは、セリエAで追いかける立場に置かれている。トリノのクラブは開幕から11試合で勝ち点18を積み上げ、現在7位につけている。

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2度追いついた粘り強さは見せたものの、試合終盤の判定を巡る騒動によって、勝ち点2を逃したと感じられる結果になった。一方のフィオレンティーナは終盤の危機をしのいで貴重な勝ち点1を獲得し、勝ち点9の15位を維持した。

セリエAでの順位浮上へ

ユヴェントスが順位を上げる道のりは険しく、判定への不満をすぐに今後のリーグ戦への力に変えなければならない。現在は上位から外れており、国内リーグで巻き返して首位との差を縮めるには、引き分けを勝利に変えていくことが不可欠だ。