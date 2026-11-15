ユヴェントスはリチナを失う可能性。バイヤー・レヴァークーゼン、ライプツィヒ、ブライトンが関心を寄せる。バイエルンには2つの切り札がある

アディン・リチナに注目が集まっている。ユヴェントスが保有し、クレモネーゼに期限付き移籍中の2007年生まれのドイツ人攻撃的MFは、世界で最も引く手あまたの若手選手の一人だ。
ユヴェントスはリチナに大きな期待を寄せているが、その動向に関心を示す多くのクラブとの競争には注意が必要だ。リチナはNextGenで13試合に出場。夏にはスパレッティ監督率いるトップチームで練習し、その後クレモネーゼにレンタル移籍した。クレモネーゼでは、コッパ・イタリアのパルマ戦でゴールを決め、開幕節のパドヴァ戦でも得点した。その後、手首の骨折で活躍にブレーキがかかったものの、セリエBの最優秀若手選手に贈られるジャンルカ・ヴィアッリ賞を受賞した。
だが、その将来には不透明感も漂う。『トゥットスポルト』によると、バイヤー・レヴァークーゼン、RBライプツィヒ、ブライトンがリチナを追っており、1月の移籍市場で早くも動く可能性がある。
なお、ユヴェントスが昨年2月にリチナをバイエルン・ミュンヘンから移籍金なしで獲得した際、バイエルンには優先交渉権と、将来の売却額の30％を受け取る権利が付与されている。
一方、ユヴェントスにとって現段階でリチナは放出できない選手だ。
Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.