ユヴェントスはリチナを失う可能性。バイヤー・レヴァークーゼン、ライプツィヒ、ブライトンが関心を寄せる。バイエルンには2つの切り札がある

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アディン・リチナに注目が集まっている。ユヴェントスが保有し、クレモネーゼに期限付き移籍中の2007年生まれのドイツ人攻撃的MFは、世界で最も引く手あまたの若手選手の一人だ。

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ユヴェントスはリチナに大きな期待を寄せているが、その動向に関心を示す多くのクラブとの競争には注意が必要だ。リチナはNextGenで13試合に出場。夏にはスパレッティ監督率いるトップチームで練習し、その後クレモネーゼにレンタル移籍した。クレモネーゼでは、コッパ・イタリアのパルマ戦でゴールを決め、開幕節のパドヴァ戦でも得点した。その後、手首の骨折で活躍にブレーキがかかったものの、セリエBの最優秀若手選手に贈られるジャンルカ・ヴィアッリ賞を受賞した。

だが、その将来には不透明感も漂う。『トゥットスポルト』によると、バイヤー・レヴァークーゼン、RBライプツィヒ、ブライトンがリチナを追っており、1月の移籍市場で早くも動く可能性がある。

なお、ユヴェントスが昨年2月にリチナをバイエルン・ミュンヘンから移籍金なしで獲得した際、バイエルンには優先交渉権と、将来の売却額の30％を受け取る権利が付与されている。

一方、ユヴェントスにとって現段階でリチナは放出できない選手だ。