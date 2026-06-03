「ユヴェントスはブラヒム・ディアスを狙うが、プランBも用意済み：オランダ代表選手が候補に」

イタリアのスポーツ紙『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ユヴェントスはジャスティン・クライファートを候補に挙げている。ただし、彼は第1候補ではない。

ユベントスは当初、レアル・マドリードのブラヒム・ディアスを最優先ターゲットとしていた。サイドと攻撃的MFをこなす多才さが魅力だ。ディアス獲得が難しい場合、クルイベルトが代替候補に浮上する。

彼はすでにイタリアでプレーした経験を持つ。2018年、ASローマは1700万ユーロ超でアヤックスから獲得したが、成功とは言えなかった。

その後RBライプツィヒ、OGCニース、バレンシアへレンタル移籍したが、定着できなかった。 最終的にボーンマスが約1100万ユーロで獲得し、賭けに出た。

スペイン人監督アンドニ・イラオラの下、彼は攻撃的MFとして開花。96試合で24ゴール10アシストを記録し、36度のスクデットを誇る老舗クラブの注目を集めた。

今季は膝の手術で離脱したが、W杯直前に復帰した。

代表のロナルド・クーマン監督は、クルーイベルトのコンディションは整っているがリズムはまだだと話した。W杯で好パフォーマンスを見せれば、トリノへの移籍を含む好条件での移籍の可能性は高まる。