ユヴェントスは忙しい夏の移籍市場に備えている。野心を実現するため、複数のトップ選手獲得が報じられており、そのために現戦力を刷新する必要がある。ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト紙は、テウン・クープマイナーズがその犠牲になる可能性を指摘している。

同紙によると、ユヴェントスはASローマのセンターバック、エヴァン・ンディッカの獲得に本腰を入れている。今シーズン絶好調のンディッカは、グレイソン・ブレマーの隣でプレーする「理想的な補強」とみなされている。

ただし、バルセロナも興味を示しており、ローマは4000万ユーロの移籍金を要求。ユヴェントスは現金支払いが難しく、クープマイナーズとの交換トレードを検討している。

同紙は「オランダ人選手はユヴェントスに馴染めていない」と指摘。ローマはトルコからのオファーより魅力的な行き先となり、ガスペリーニ監督も獲得を望む。ユヴェントスはこの取引で損失を最小限に抑えられるという。

現在、クープマイナーズはトリノで苦境に立たされている。今季序盤はセンターバックでスタメンを確保したが、最近は出場時間が大幅に減少している。

それでもオランダ代表のW杯メンバー入りは確実視されており、クーマン監督はノルウェー戦（2-1勝利）で右ウイングとして起用し、その采配は成功した。

「コープマイナーズはワールドカップに出場する可能性がまだ十分にある」とクーマン監督は日曜日、NOS『スタジオ・フットボール』で語った。代表27試合出場の実績を評価し、「今は調子が落ちても、代表ではいつも素晴らしいプレーをしてきた」と続けた。