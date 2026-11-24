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将来を見据え、次の1月の移籍市場でユヴェントスが掲げる明確な目標は、ルチアーノ・スパレッティ監督のために生粋のセンターフォワードを獲得することだ。一方、現状に目を向ければ、数字が示す通り、チームにいる2人のセンターフォワードのうち、ニック・ヴォルテマーデが今やチームのパフォーマンスに欠かせない存在となっている。

移籍市場最終日に期限付き移籍で加入したドイツ人FWがピッチに立つと、ユヴェントスのパフォーマンスは向上し、攻撃でもより危険なチームになる。そしてシーズン終了を見据え、『トゥットスポルト』によると、ニューカッスルは値引きした金額での完全移籍に応じる姿勢を示したという。

数字が示すもの：ヴォルテマーデは本当に、このチームに違いをもたらす存在になったのか。2002年生まれのFWが先発した7試合で、ユヴェントスはここまで5勝を挙げ、残るフィオレンティーナ戦とレンヌ戦も引き分けている。一方、先発しなかった試合での勝利はわずか2回。直近の勝利も、後半に投入されたヴォルテマーデが後押ししたものだった。

さらに『トゥットスポルト』が報じたデータによれば、ユヴェントスはヴォルテマーデがピッチにいる間、平均38分に1得点を記録している。不在時は111分に1得点だ。1試合平均の決定機は出場時が1.5回、不在時は0.4回。枠内シュートは出場時に少なくとも17.5本を記録し、不在時は13本となる。その結果、平均xGも出場時の1.8に対し、不在時は1.1だ。

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チームメイトへの貢献：体格には恵まれているものの、スパレッティ監督が求めるフィジカル型のセンターフォワードではないかもしれない。それでもヴォルテマーデは、チーム全体とチームメイトの負担を軽くし、攻撃の脅威を高めている。相手センターバックの少なくとも1人を常に引きつけ、コロ・ムアニやサイドの選手が入り込むスペースを作る。前方を見渡して味方への落としやアシストを供給し、空中戦に課題を抱えながらも、セットプレーではチームメイトへのマークを軽くしている。

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移籍の条件：ヴォルテマーデは夏の移籍市場最終日、ぎりぎりでトリノにやって来た。契約は360万ユーロの有償レンタルで、最大50万ユーロのボーナスが加わる可能性がある。金銭面でそれほど大きな負担ではない一時的な移籍だが、現時点では将来を見据えた構想につながるものではない。

昨年9月1日に発表された声明は次の通りだ。「ユヴェントス・フットボールクラブS.p.A.は、ニック・ヴォルテマーデ選手のプレーに関する権利を2027年6月30日までの期限付きで取得することで、ニューカッスル・ユナイテッドFCと合意に達したことを発表する。対価は280万ユーロで、これに80万ユーロの付随費用が加わる。この対価は、選手との契約期間中、一定の競技上の目標を達成した場合、最大50万ユーロ増額される可能性がある」

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ニューカッスル、値引きでの完全移籍に前向き：ただし、まだ断定はできない。ニューカッスルは、シュトゥットガルトから約7500万ユーロでプレミアリーグに迎えたドイツ人ストライカーの将来について、以前から検討を続けているからだ。それは2025年夏のことで、1年半が経った今、イングランドのクラブは今季終了時に完全に別れることを考えている。

そのため『トゥットスポルト』によると、ニューカッスルは、夏の契約に買い取りオプションこそ盛り込まなかったものの、ヴォルテマーデの完全移籍に向けて今から交渉できるとユヴェントスに伝えている。厳密には買い取りオプションの行使ではなく、新たな移籍交渉だが、ユヴェントスにとってはるかに手が届きやすい金額への値引きも伴うという。



ユヴェントスは今後を見極める。「ブレーメンの巨人」と呼ばれ、SNS上で人気者であると同時にミームの題材にもなったヴォルテマーデのシーズンだけでなく、スパレッティ監督のシーズンがどう進むかも判断材料となる。選手を放出せずに大型補強を行う余地が生まれるのは、ユヴェントスがチャンピオンズリーグに復帰した場合だけだ。