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ユヴェントスの2027-28シーズンの新ホームユニフォームについて、デザインの新たな予想が出た。専門サイトの『Footy Headlines』によると、デザイナーのJMFKが作成した予想デザインは、最終的なデザインに非常に近い可能性があるという。

アディダスが手がけるユヴェントスの2027-28シーズン新ホームユニフォームは、クラブ創設130周年を祝うものとなる。1897年の創設から130年を迎える歴史的なシーズンを彩る。 デザインはすっきりとした伝統的なものになり、白よりも黒が明らかに目立つ、黒を基調とした外観になる見込みだ。具体的には、背面は大部分が黒で白いプリントが入り、黒い肩にはアディダスの白いスリーストライプが施される。発表は2027年5月か6月を予定している。

ユヴェントスの2027-28シーズン新ホームユニフォームに関する最初の情報は、イタリアのインサイダー、@La_Bianconeraを通じて流出した。アディダス製のユニフォームは、1897年のクラブ創設130周年を祝う歴史的なシーズンにユヴェントスが着用する。

アディダス製のユヴェントスの2027-28シーズン新ホームユニフォームは、すっきりとした伝統的な外観が特徴となる。チームの伝統的なアイデンティティを重視した、力強くモダンなアプローチでクラブの節目を祝う。

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ユヴェントスの2027-28シーズンのホームユニフォームで最も際立つ特徴は、白よりも黒が明らかに優勢な配色になる見込みだ。縦縞の正確な本数と幅はまだ分かっていないが、黒を基調としたデザインには、大部分が黒の背面に、選手名と背番号を対照的な白でプリントしたパネルが採用されるとみられる。これは特に1970年代と80年代のクラブの伝統に沿うもので、黒い肩にはアディダスの白いスリーストライプも入る。ユヴェントスのアディダス製ホームユニフォームは、2027年5月から6月にかけて発表される見込みだ。