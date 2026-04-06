ユヴェントスの選手たちが、ジェノアに楽勝した試合後、一斉に一人の選手に駆け寄って抱き合った

ユヴェントスは月曜日の夜、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を巡る争いで大きな一歩を踏み出した。ホームでジャスティン・バイロウ率いるジェノアを2-0で下し、4位のコモとの差を再び1ポイントに縮めた。

テウン・クープマイナーズをベンチに控えたユヴェントスは、試合開始早々から勢いよく攻め込み、開始4分で先制点を挙げた。一度は跳ね返された攻撃が再びペナルティエリア内に戻り、そこに残っていたグレイソン・ブレメルが力強いヘディングシュートを決め、1-0とした。

ルチアーノ・スパレッティ監督率いるチームはそこで満足せず、積極的に2点目を狙った。17分、再びゴールが生まれた。電光石火の攻撃からフランシスコ・コンセイソンがウェストン・マッケニーにパスを出し、マッケニーは冷静に2-0とするゴールを決めた。

前半残り時間もユヴェントスが試合を支配し、主にサイドから脅威を与え続けた。コンセイサォンとケナン・イルディズを経由したプレーで、マッケニーは3点目にも至近距離から迫ったが、信じられないことにボールをゴール上に外してしまった。

後半開始早々、ユヴェントスは一気に決着をつけようと攻め込み、ジェノアのGKビジョウを何度も苦しめたが、スコアは長い間動かなかった。マッケニーはクロスに滑り込むのがわずかに及ばず、ジョナサン・デイヴィッドはポストを叩いた。

試合終了15分前、ジェノアは試合の緊張感を再び高める絶好のチャンスを得た。 ブレマーのファウルでPKが与えられたが、アーロン・マルティンのシュートを途中出場のミケーレ・ディ・グレゴリオが見事なセーブで防いだ。その後、ユヴェントスのゴールキーパーはチームメイト全員に抱きしめられた。彼は一度ゴールを許していたが、マッティア・ペリンの負傷退場後、こうしてヒーローとしての役割を果たすことができたのだ。

ジェノアにとっては絶好のチャンスだったが、終盤になるとアウェイチームは敗北を受け入れたかのように見えた。ユヴェントスは巧みに試合を締めくくった。