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マヌエル・ロカテッリが、ユヴェントスの公式チャンネルで、クラブを応援する子どもたちの質問に答えた。ユヴェントスのMFでキャプテンを務めるロカテッリが、恒例の『Junior Report』で語った内容から、特に注目すべき発言を紹介する。

苦しい時期

負傷により来年3月まで離脱するロカテッリが、現在の苦しい状況について語った。

「間違いなく、キャリアで最もつらい時期の一つだ。膝を負傷して、長い間ピッチから離れなければならない。だから今は、それまでとはまったく違う日々を送っている」と『TuttoJuve.com』が伝えた。「もう一つ苦しかったのは、僕たちがワールドカップに出場できなかったときだ。負けること、それもああいう形で負けることは、間違いなくつらい。でも、サッカーには勝ちも負けもある。大切なのは成長し、自分のすべてを出し切ることだ」

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負傷からの回復

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MFロカテッリは、負傷からの回復についても話した。

「調子はいい。しっかり取り組めているという意味でね。時間がたつのを待たなければならないと分かっているし、残念ながら、アスリートとして生きていれば、こういうこともある。今は普段とは違う日々を送り、ジムでのトレーニングを増やしている。サッカーをするのが本当に、本当に恋しい。でも、この状況を受け入れられるようになった。いい状態で復帰するために、できる限りのことをしなければならないと分かっている」

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ユヴェントス加入

MFロカテッリは、2021年にユヴェントスへ加入した当時を振り返った。

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「ユヴェントスに来たとき、僕は幸運にも、先輩に素晴らしいキャプテンたちがいた。加入した当時はまだキエッリーニとボヌッチがいて、その後はダニーロもいた。彼らの姿勢や、常に周囲のために力を尽くすことを見て学べたのは、僕にとってとても大きかった。さっきも言ったように、毎日、手本になろうと努めなければならない。秘訣は、ひたむきに取り組むこと、努力して成長しようとする気持ち、そして何より、人の話に耳を傾けることだと思う」

子どもの頃からユヴェントスを応援

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最後にロカテッリは、ユヴェントスを応援していた子ども時代を振り返った。

「子どもの頃からユヴェントスのファンだったから、ネドヴェド、ブッフォン、デル・ピエロがいた。それに、もちろんトッティにも憧れていた。彼らは僕のアイドルで、彼らを見て育ったんだ。君はいいことを言ったね。考えさせられることだ。君が言ったように、子どもたちが僕たちをそういうふうに見てくれることがあって、それは僕たちに責任があるということでもある。そういう面でも手本にならなければならない。試合中の技術的なプレーだけでなく、ピッチ内外での振る舞いでも手本になる必要があると思う。君たちは僕たちを見て、憧れてくれる。だから僕たちは、君たちの手本にならなければならない。それは素晴らしく、大切な責任だ」