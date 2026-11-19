共有 GOALをGoogleでフォロー

ユヴェントス幹部のジョルジョ・キエッリーニが、足の骨折から回復中のFWケナン・ユルディズについて、ボールを使ったトレーニングを再開したと明かした。トルコ代表のユルディズは8月から離脱しており、ファンは待望の実戦復帰までなお辛抱が必要だ。

広告

ユヴェントスに復帰へ向けた朗報

ユルディズが重度の足の負傷からのリハビリで大きな一歩を踏み出した。トルコ代表FWは長期離脱を経て、ようやくボールを使ったトレーニングを再開。才能あるアタッカーは8月からユヴェントスの試合に全く出場できていない。

今季セリエA初出場となった試合で、 左足第5中足骨を骨折 した。その試合は、 フロジノーネとのアウェー戦で1-0の辛勝を収めた一戦 だった。この負傷により、ユルディズは直ちに手術を受けることになった。その結果、ユヴェントスは国内と欧州での戦いの相当な期間を、最も期待される攻撃陣の若手有望株の一人を欠いて過ごしている。

キエッリーニ、復帰を急がぬよう呼びかけ

元DFで現在はユヴェントス幹部を務めるキエッリーニは水曜日、ベルギーで開かれたファンクラブのイベントで、ユルディズの回復状況について重要な情報を明かした。名センターバックは、同選手が練習場で順調に前進していると認めた。一方で、すぐに実戦復帰できるわけではないとも強調し、サポーターに辛抱を求めた。

「ケナンは回復に向かっている」とキエッリーニはメディアに語った。これをジャンルカ・ディ・マルツィオが伝えた。「ボールを使ったトレーニングを再開したが、まだ時間はかかる。彼は我々の質を一段階引き上げる助けとなる選手だ」

広告 広告

クラブと代表で重要な試合を欠場

長期離脱は秋を通じて、クラブと代表の双方での出場に大きく影響した。ユルディズは8月に中足骨を骨折して以来、ユヴェントスとトルコ代表で計20試合を欠場している。

Related Topics

国内ではセリエAの10試合で起用できず、クラブのヨーロッパリーグでも重要な4試合を欠場した。試合が立て込んだ秋の代表戦でも、トルコは同選手を欠いた。ユルディズは直近のトルコ代表のネーションズリーグ・グループステージ全6試合に出場できなかった。

冬の復帰を目指す

足の手術が成功した後の当初の医療報告では、回復には約2～3カ月かかるとされていた。ボールを使った練習を最近再開したことを受け、ユヴェントスのメディカルスタッフは今後数週間、練習負荷を増やした際の身体の反応を慎重に見極めることになる。

広告

最近の情報では、ユルディズは12月中のトップチーム復帰に向けて懸命に取り組んでいるという。冬季中断期間前に復帰できれば、イタリアで過密日程を控えるチームにとって、戦術面で大きなプラスとなる。

ただし、クラブ首脳陣が長期的なコンディションをめぐって不要なリスクを冒すことはないだろう。リハビリにわずかでも遅れが生じれば、待望の復帰は新年まで持ち越される可能性がある。