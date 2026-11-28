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ニック・ヴォルテマーデは最近、ユヴェントスで調子を上げている。それでも、イタリア最多優勝を誇るクラブは1月に新たなストライカーの獲得を望んでいるという。

『ガゼッタ・デロ・スポルト』の報道によると、ユヴェントスとアトレティコ・マドリードの間でトレードが実現する可能性がある。現在アトレティコにレンタル移籍しているジョナサン・デイヴィッドが完全移籍し、代わりにユヴェントスがアトレティコのFWアレクサンダー・セルロートを獲得するというものだ。

報道によれば、両クラブともこのトレードに前向きだ。ユヴェントスはトリノであまり結果を残せなかったデイヴィッドをできるだけ早く金銭に換え、財務状況を改善したい。一方のアトレティコは、セルロートの契約が満了する2028年夏に移籍金なしで失う事態を避けたい考えだ。

ただし、具体的な金額ではまだ折り合っていない。デイヴィッドはセルロートより5歳若く、2030年までの長い契約を残しているため、ユヴェントス側は選手同士の交換、あるいは自クラブが少額の差額を受け取る形を想定しているようだ。一方、アトレティコ側は異なる見解で、「デイヴィッドに金銭を加える」形を目指しているという。

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アレクサンダー・セルロートの移籍はニック・ヴォルテマーデに何を意味するのか？

ヴォルテマーデにとっては、ストライカーのポジションに新たなライバルが加わることになる。ドイツ代表FWは出足こそ鈍かったものの、今ではチームに馴染んだようだ。少なくとも、 ここ数週間で調子は明らかに上向いている 。

ヴォルテマーデは公式戦17試合で5ゴールを挙げ、さらに4ゴールをアシストした。特にヨーロッパリーグでは効率の良さを見せ、5試合で3ゴール、2アシストの計5得点に関与している。

ルチアーノ・スパレッティ監督の下、ヴォルテマーデはユヴェントスの前線で、フランクフルトに所属していたランダル・コロ・ムアニと交互に起用されることが多い。それ以外に、ユヴェントスで出場可能なセンターフォワードは20歳のジェフ・エカトルだけだ。ベテランのアルカディウシュ・ミリクは負傷で数週間にわたり離脱している。