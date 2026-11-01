ユヴェントスのナポリ戦選手採点：ケリム・アライベゴヴィッチとジェレミー・ボガがアリアンツ・スタジアムでの重要な勝利をもたらす

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ユヴェントスは後半に決定力を発揮し、ケリム・アライベゴヴィッチとジェレミー・ボガのゴールでナポリを2-0で下した。重要な一戦で、ユヴェントスは守備の粘り強さと戦術的な柔軟性を見せ、脅威となるナポリの攻撃を封じた。

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ユヴェントスはアリアンツ・スタジアムでナポリに2-0で勝利し、貴重な勝ち点3を手にした。前半は両チームのハイプレスがぶつかり合う戦術的な膠着状態。ユヴェントスは試合を通じて13本のCKを獲得したものの、敵陣での優位を決定機につなげられなかった。ナポリはボール保持率で51％とわずかに上回ったが、90分間で枠内シュートはわずか1本。グリエルモ・ヴィカリオを継続的に脅かすことはできなかった。

均衡が破れたのは70分。ホームチームが攻勢を続けた末に、アライベゴヴィッチがネットを揺らした。同点を目指してナポリが前に出ると、ユヴェントスは攻守の切り替えから好機をつかみ、途中出場のボガが87分に勝負を決めた。戦術面では、ルチアーノ・スパレッティ監督のチームが優れたスペース認識を示し、デュエルの勝利数でナポリの37回を上回る44回を記録。ケヴィン・デ・ブライネとロレンツォ・ルッカの影響力も抑え込んだ。

GK・守備陣

グリエルモ・ヴィカリオ：7／10

ユヴェントスがナポリの枠内シュートを1本に抑えたため、セーブを求められたのも1度だけ。比較的静かな夜を過ごした。落ち着いた配球でチームのパス成功率84％に貢献し、ナポリの4本のCKでも自陣ゴール前をしっかりと統率した。

ピエール・カルル：7／10

右サイドバックとして守備で安定感を見せ、ボール保持時にはパスの受け手にもなった。47分には思い切った長距離シュートを放ったが、ブロックされた。主にノア・ラングを抑えることに注力し、出場時間の大半で成功した。

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グレイソン・ブレーメル：8／10

ユヴェントス守備陣のリーダーとして、チーム最多の10回の守備対応を記録。空中戦でも強さを発揮してデュエルに4回勝利し、64分には相手GKにセーブを強いるヘディングで得点に迫った。ルッカのフィジカルを生かしたプレーを封じるうえで、そのポジショニングは不可欠だった。

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ジョン・ルクミ：7／10

72分に退くまで、左センターバックとして攻守のバランスを保った。前半は積極性も見せ、16分にはCKで前線に上がり、右足のシュートを枠外に放った。マッテオ・ポリターノに対しても高い集中力を維持した。

フアン・カバル：6／10

左サイドで与えられた役割を堅実に果たした。後に出場したアンドレア・カンビアーゾほどの攻撃的な推進力はなかったが、そのポジショニングは、ナポリの4-3-3に対してユヴェントスが4-4-2の陣形を効果的に保つ助けとなった。守備陣に新たな活力を加えるため、82分に交代した。

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中盤

ウェストン・マッケニー：6／10

前半45分間に出場し、運動量と空中戦での脅威をもたらした。10分にはCKから大きなチャンスを迎えたが、ヘディングはポストの外へ。戦術面では規律を守ったものの、スパレッティ監督がシステムの調整を図るなか、ハーフタイムにフェデリコ・ガッティと交代した。

ドウグラス・ルイス：8／10

ユヴェントスの中盤でリズムを刻み、71本のパスのうちチーム最多となる62本を成功させた。53分の長距離シュートは外れたものの、試合のテンポを操り、アタッカー陣が力を発揮する土台を築いた。

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トゥーン・コープマイネルス：7／10

中盤と前線の間に生まれるスペースでプレーし、攻撃をつなぐ役割を担った。60分にはヘディングでアレックス・メレトを試し、最終的にナポリの抵抗を打ち破ることになるハイプレスでも重要な働きを見せた。ユヴェントスが勝利した44回のデュエルにおいて、その献身的なプレーは欠かせなかった。

ケリム・アライベゴヴィッチ：9／10

勝利の立役者。ユヴェントスで最も継続的に脅威となり、シュート4本、うち枠内2本を記録した。前半は複数のシュートをブロックされ、あるいは枠を外したが、70分には冷静に先制点を決めた。チーム内トップのxG0.22に見合う結果を残した。

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攻撃陣

ランダル・コロ・ムアニ：6／10

深い位置に構えるナポリの守備を前に、明確なシュート機会を見いだせなかった。前半アディショナルタイムにはヘディングをセーブされたが、主には守備陣を引きつけてアライベゴヴィッチのためにスペースを作る役割を担った。59分にエドン・ジェグロヴァと交代した。

ニック・ヴォルテマーデ：6／10

前線でフィジカルを生かした存在感を示したが、枠内シュートは記録しなかった。主な貢献はボールを収めるプレーとナポリのセンターバックを引きつけることで、後方から攻め上がるMFがアタッキングサードでスペースを見つけられるようにした。

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途中出場選手・監督

フェデリコ・ガッティ：7／10

ハーフタイムから出場し、守備ラインに強さを加えた。攻撃面でも意外なほど積極的で、49分と57分にシュートを記録。ナポリが終盤に攻勢をかけるなか、ユヴェントスが無失点を維持する助けとなった。

エドン・ジェグロヴァ：6／10

59分から出場し、運動量と縦への積極性をもたらした。75分ごろには立て続けに放った2本のシュートがブロックされたが、ユヴェントスが勝ち越し点を狙うなか、ナポリの守備陣を押し込んだ。

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ジェレミー・ボガ：8／10

途中出場で完璧な仕事を果たした。72分に得点者のアライベゴヴィッチに代わって出場し、抜群の決定力を発揮。87分に冷静なフィニッシュで決定的な2点目を挙げ、事実上試合を終わらせた。

ロイド・ケリー：6／10

先制点後の72分、守備を固めるために投入された。スムーズにチームに溶け込み、終盤に集中力を欠くことなく守り切った。

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アンドレア・カンビアーゾ：採点なし

82分に途中出場し、サイドの守備を補うとともに運動量を加えた。

ルチアーノ・スパレッティ：8／10

マッシミリアーノ・アッレグリとの戦術的な駆け引きに勝利した。ハーフタイムのガッティ投入、続くボガとジェグロヴァの起用が試合の流れを変えた。デ・ブライネを擁するナポリを枠内シュートわずか1本に抑えたことは、スパレッティ監督が築いた守備組織の確かさを物語る。