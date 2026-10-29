ユヴェントスのスパレッティ監督、ジェノアにまさかの敗戦後、セリエAの順位表が選手たちの重圧になっていると認める

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ルチアーノ・スパレッティ監督は、ジェノアに痛手となる敗戦を喫した後、ユヴェントスの選手たちの精神状態に強い懸念を示した。セリエAでの現在の順位が、選手たちのピッチ上でのパフォーマンスに悪影響を及ぼし始めているとの見方を示している。

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ユヴェントスに高まる重圧

マラッシで粘り強いジェノアに敗れたユヴェントスの期待外れのパフォーマンスを受け、スパレッティ監督は苛立ちを隠さなかった。ベテラン指揮官は、現在チームにのしかかる心理的な負担を指摘。リーグでの順位を巡るプレッシャーが、目に見える障害になっていると語った。結果が思うように出ない中、期待の重さが試合でのプレーを妨げているようだ。

『スカイ・スポーツ・イタリア』によると、指揮官は「今では試合で見たものが、その前の試合で見たものと違っていて、驚かされることがあまりにも多い」と説明した。Sky Sport Italia。「レッチェ戦ではあるものが見えていた。だが、その後は練習をせず、今日は別のものが見えた。今の試合はテンポが速く、強度も高い。至るところで競り合いがあり、我々はその点で脆さを抱え続けている。その上、我々にも責任のある形で2失点した。我々にもチャンスが2回ほどあったが、その後はすべてがより重くのしかかった。今のリーグ順位や、これまでの結果も、少し頭に重くのしかかっている」

ユヴェントスのサポーターに謝罪

敗戦の重みとパフォーマンスの低調さを理解するスパレッティ監督は、試合後の記者会見で遠征したサポーターに直接謝罪した。敗戦の重大さと活気を欠いたプレーを十分に認識した指揮官は、言い訳をせず、ピッチ上で何が問題だったかを分析する前に、現地まで足を運んだファンに向き合うことを最優先した。

「まずすべきことは彼らに謝ることだ。その後で、あらゆることを話せばいい。今夜の苦戦について話すなら、理由はかなり明白だ。我々はフィジカルのぶつかり合いでも競り合いでも、求められる水準に達していなかった。強度の面ではすべてに負けた」と指揮官は述べた。

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競り合いで苦戦

個々の競り合いでは、ジェノアが戦術的な攻防をおおむね制した。スパレッティ監督もすぐにそれを認め、相手が見せた強度は自チームの選手たちを大きく上回り、ピッチ上に大きな差を生んだと語った。選手層とチームの粘り強さが試される厳しい連戦を控える中、この競争力の不足は指揮官にとって大きな懸念材料だ。

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「相手が我々に向かってくるときの勢いこそ、我々との違いだ。それについてはすでに何度も話しているので、少し心配している。ただ、感情が高ぶったまま話すと、かえって悪影響を及ぼしかねない。だから、いくつかの問題を見極めるために、もう少し時間を取っている」とスパレッティ監督は説明した。「もちろん、練習でこの種の強度を高めなければ、試合で発揮するのは難しい。手元にいるのはこの選手たちなので、我々は少し苦しい状況にある。出場する時間が早い選手も遅い選手もいる。私はジェノアのセンターバックに守備の基準となる相手を与えないため、ヴォルテマーデを起用しないことにした」

選手たちの力量にも疑問

スパレッティ監督はさらに踏み込み、現在の選手たちに最高レベルで戦うために必要な資質があるのか疑問を投げかけた。憂慮すべきほど精彩を欠いた試合を受け、指揮官はチームの闘争心の明らかな不足を批判。目標を守るには、現実を厳しく見つめ直す必要があると警告した。

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「我々はあらゆる面で出せたものが少なかった。この選手たちに、その『あらゆるもの』があるのかを確かめなければならない。そうでなければ、すでに言われていることを改めて口にし、一歩引いて現状を理解する必要がある」と同監督は述べた。「実際、見せたものは非常に少なく、闘いも足りなかった。それを自覚し、もっと多くを注ぎ込まなければならない。ただし、我々にその『もっと多く』があるならば、だが」