ユヴェントスのジェグロヴァ、コソボ代表で先発。ネーションズリーグのイスラエル戦は0-0

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コソボ代表のエドン・ジェグロヴァが存在感を示した。ユヴェントスのウイングは、イスラエルと0-0で引き分けた試合に先発出場。背番号10をつけ、82分までプレーした。フォーダ監督率いるコソボ代表は、UEFAネーションズリーグのリーグB・グループ3で勝ち点1を積み上げた。

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コソボはネーションズリーグ第5節のイスラエル戦で、スコアレスドローに終わった。プリシュティナのファディル・ヴォクリで、ジェグロヴァらは前節のオーストリア戦での1-1に続き、勝ち点1を獲得した。

ユヴェントスに所属する1999年生まれのウイングは、背番号10を着けて先発出場した。攻撃でも重要な役割を担った。代表チームでは、スパレッティ監督の序列でこれまで得てきた出場機会とは異なり、ユヴェントスの同選手は前線の中心選手の一人となることを求められている。

ジェグロヴァは82分にカチュリと交代し、ピッチを後にした。コソボにとっては、67分にホジャが退場して数的不利を強いられる難しい試合となった。それでもフォーダ監督率いるチームは、試合終了の笛が鳴るまで0-0を守り抜いた。この結果、コソボはグループ3で勝ち点6に伸ばした。オーストリアが勝ち点8、アイルランドが勝ち点5で引き続き前にいる。両チームは11月14日（土）20時45分から、リンツのライファイゼン・アレーナで対戦する。