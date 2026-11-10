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ケナン・ユルディズは、負傷により数カ月間戦列を離れていたが、ユヴェントスでの待望の復帰が近づいている。この才能あるFWは先ごろ、回復状況について前向きな報告をし、今年12月のピッチ復帰を目標にしていると明かした。

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ユヴェントスに朗報、ユルディズの負傷からの復帰が近づく

負傷による長い離脱を経て、ユルディズのユヴェントスでの実戦復帰がようやく近づいている。21歳のFWは8月から負傷で戦列を離れており、イタリアのクラブにとって大きな痛手となっていた。『トゥットスポルト』によると、この才能豊かなFWは間もなくコンティナッサの練習施設で個別トレーニングを再開する。

その後、試合に必要なコンディションを取り戻すため、身体への負荷を徐々に高めていく。ユルディズは今回の代表活動期間が明けてすぐの出場には間に合わない。ユヴェントスは万全の身体状態で復帰できるよう、回復過程を慎重に管理している。

ユルディズが復帰時期を明かす

ユルディズは先ごろ、月曜日にボローニャで行われたブルガレッリ・ナンバー8賞の授賞式に出席した。その場で、現在のリハビリについて非常に前向きな近況を語り、出席者に「12月に」復帰できる見込みだと明言した。ユヴェントスの背番号10は、ピッチに戻り、チームメイトとともに力になりたいという強い思いを示した。

「調子はいいし、近いうちにまたプレーできればと思っている」とユルディズは自身の状態について説明した。「ユヴェントスがとても恋しい。サッカーをプレーする感覚が恋しい」

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背番号10不在での戦い

ユヴェントスは、攻撃の創造性を担う中心選手を欠いたまま、シーズン序盤の数カ月を戦わざるを得なかった。長くもどかしい離脱が続く中でも、ルチアーノ・スパレッティ監督は負傷を言い訳にすることを拒んできた。

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クラブとメディカルスタッフは、段階的な復帰に向けた明確な日程を立てている。現在、最も現実的な目標とみられているのは、12月14日月曜日にアリアンツ・スタジアムで行われるモンツァ戦での復帰だ。ユルディズ自身は、今後2週間で身体の状態が許せば、その過程を早めたいと考えている。コーチングスタッフは、トレーニングの負荷を高めていく中で、日々の進捗を注意深く見守る。

FWを待つ重要な試合

モンツァ戦が主な目標である一方、ユヴェントスはユルディズがさらに早く試合のメンバーに入れることもひそかに期待している。早期に出場可能となれば、過密な冬の試合日程を前に、チームにとって絶好の後押しとなる。

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回復が早まれば、12月6日にホームで行われる国内大会のウディネーゼ戦に出場する可能性がある。あるいは、そのわずか4日後にブカレストで行われるヨーロッパリーグのハポエル・ベエルシェバ戦に遠征するかもしれない。いずれにせよ、12月の復帰はユヴェントスにとってシーズン半ばの大きな追い風となる。ユルディズはその復帰を実現するため、今後はコンティナッサでの個別トレーニングを完遂することに全力を注ぐ。