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マドリードへ向かったユヴェントスのスポーツディレクター、マルコ・オットリーニ。本誌が独自に得た情報によると、同氏は昨日、アルフレッド・ディ・ステファノ・スタジアムで行われたユースリーグのレアル・マドリード対PSVをスタンドから観戦した。

視察の主な対象だった2007年生まれのダニエル・ヤネスは、期待を裏切らなかった。質の高いプレーを見せ、レアル・マドリードが一時2－1とリードするゴールを決めた。存在感、1対1の強さ、優れた決定力を備えるレアル・マドリードの逸材に、ユヴェントスは強い関心を寄せている。それも数カ月前からだ。

オットリーニは、PSVの有力なデンマーク人FWブロ・ハンセンによる見事なハットトリックも目にした。2009年生まれの同選手は、欧州のトップクラブすべてが追っている。点の取り合いとなった3－3の一戦からは、ユヴェントス・ネクストジェンにとっても複数の収穫があった。ホーム側のディエスとマルティネス、オランダ側の2010年生まれのダイラン・スタムとドゥアは、ユヴェントスの注目を集める非常に興味深い選手たちだ。

今夜、オットリーニはワンダ・メトロポリターノで、アトレティコ・マドリードとノルウェーのバイキングによるチャンピオンズリーグの試合を観戦する。ユヴェントスの現スポーツディレクターはマドリードのクラブ首脳陣と良好な関係を築いており、それが今回マドリードを訪れた理由だ。現在と将来を見据えた移籍市場での動きであり、オットリーニはユヴェントスの戦力強化に取り組んでいる。

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セルロートの獲得は実現するのか。ユヴェントスにとって、これが最大の疑問だ。アトレティコ・マドリードの大型ノルウェー人FWを追う動きは、複数の移籍市場を経ても実を結んでいない。昨夏、ユヴェントスはコロ・ムアニに資金を集中させることを選んだが、セルロートの獲得を完全に諦めたわけではなかった。

スパレッティは、空中戦を支配し、屈強な体を生かして相手守備陣をこじ開けられる、本格的な大型センターフォワードの加入を強く求めている。セルロートはチェルタルド出身の指揮官が描く構想にぴったりで、加入すれば現状のチームにはない選択肢をもたらすだろう。

オットリーニは、アトレティコ・マドリードが1月にセルロートの期限付き移籍を認めることを期待している。和解協定による制限を考慮すると、それが唯一の選択肢だ。会談ではデイヴィッドの状況についても情報を確認する予定だ。カナダ人FWは2500万ユーロの買い取りオプション付きの期限付き移籍でアトレティコ・マドリードに加入し、すでにラ・リーガで3ゴール、2アシストを記録している。