カミル・グラバラが大きな痛手を負った。ユヴェントスでのヨーロッパリーグ、NEC戦でのデビューから2日後、ポーランド人GKは右ひざ前十字じん帯を断裂した。

グラバラはVfLヴォルフスブルクでブンデスリーガ降格を味わった一方で、この夏はユヴェントスへの移籍によって大きなステップアップも果たしていた。同クラブは買い取りオプション付きのレンタルで彼を獲得し、グリエルモ・ヴィカーリオに次ぐ第2GKとして迎えていた。

グラバラはデビューまで少し待たされたが、NEC戦でチャンスを得ると、それをしっかり生かした。中央への鋭いパスでニコ・ゴンサレスにつなぎ、そのニコ・ゴンサレスが先制点を決めた。

ユヴェントスは最終的にナイメヘン勢を相手に5-0で圧勝。クリーンシートを記録したグラバラだったが、土曜日のビアンコネーリのトレーニング場で事態は一変した。

この守護神はひざを負傷し、検査の結果、右ひざ前十字じん帯断裂であることが判明した。「選手は今後数日中に整形外科の診察を受け、治療方針を決定する」とユヴェントスは伝えている。

これにより、ルチアーノ・スパレッティ監督は問題を抱えることになった。ヴィカーリオの後ろには、現在36歳のカルロ・ピンソーリオしか控えていない。長年ユヴェントスに所属するこの控えGKは、これまで同クラブで6試合に出場している。

今季のユヴェントスは、医療面で決して恵まれているとは言えない。すでにケナン・ユルディズ（足）、ケフラン・テュラム（ひざ）、マヌエル・ロカテッリ（ひざ）、ジェフ・エカトル（ハムストリング）、フアン・カバル（筋肉）、ジェレミー・ボガ（ハムストリング）が負傷離脱を強いられている。