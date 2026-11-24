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将来を見据え、次の1月の移籍市場でルチアーノ・スパレッティ監督のために純粋なセンターフォワードを獲得するという明確な目標を持つユヴェントスがある。一方、目を現在に向ければ、チームには数字が示す欠かせない存在がいる。所属する2人のセンターフォワードのうちの1人、ニック・ヴォルテマーデだ。

移籍市場最終日に期限付き移籍で加入したドイツ人FWがピッチに立つと、ユヴェントスのパフォーマンスは向上し、攻撃でもより危険なチームになる。そして『トゥットスポルト』によると、シーズン終了を見据え、トゥットスポルト、ニューカッスルは値引きした額での完全移籍に応じる姿勢を示した。

数字が示すもの：ヴォルテマーデは本当にチームに違いをもたらす存在になったのか。2002年生まれのFWが先発した7試合で、ユヴェントスはこれまで負けていない。5勝を挙げ、フィオレンティーナ戦とレンヌ戦は引き分けた。一方、先発しなかった試合での勝利はわずか2つ。その直近の勝利も、後半に途中出場したヴォルテマーデがもたらしたものだった。

さらに『トゥットスポルト』が伝えたデータによると、ヴォルテマーデが出場している時間帯、ユヴェントスは平均38分に1得点を挙げる。出場していない時間帯は111分に1得点だ。1試合あたりの決定機は出場時が1.5回、非出場時は0.4回。枠内シュートは少なくとも17.5本に対して13本で、平均期待得点（xG）も1.8対1.1となっている。

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味方への貢献：スパレッティ監督が求めるフィジカル型のセンターフォワードではないのかもしれない。体格は備えているものの、ヴォルテマーデがチーム全体を助け、味方の負担を軽くするとともに、攻撃の脅威を高めていることは確かだ。ドイツ人FWは常に相手センターバックの少なくとも1人を引きつけ、コロ・ムアニやサイドの選手が入り込むスペースを生み出す。前方を見通して味方にボールを落とし、アシストも供給する。空中戦での難しさは知られているが、それでもセットプレーでは味方に対するマークの負担を軽くしている。

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契約形態：ヴォルテマーデは夏の移籍市場最終日に、土壇場でトリノにやって来た。移籍金360万ユーロ（約3億6000万円）に、最大50万ユーロ（約5000万円）のボーナスが加わる有償の期限付き移籍だ。金銭面での負担がそれほど大きくない一時的な移籍だが、現時点では将来を見据えた契約にはなっていない。

昨年9月1日に発表された声明は次の通りだ。「ユヴェントス・フットボール・クラブS.p.A.は、ニック・ヴォルテマーデ選手の競技活動に関する権利を2027年6月30日まで一時的に取得することで、ニューカッスル・ユナイテッドFCと合意に達したことを発表する。対価は280万ユーロで、これに付帯費用80万ユーロが加わる。この対価は、選手との契約期間中に所定の競技上の目標を達成した場合、最大50万ユーロ増額される可能性がある」

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ニューカッスル、値引きしての完全移籍に前向き：ただし、断定はできない。ニューカッスルでは以前から、シュトゥットガルトから約7500万ユーロでプレミアリーグにやって来たドイツ人ストライカーの将来を検討している。加入したのは2025年夏。1年半が経過した今、イングランドのクラブは今季終了後に完全に別れることを考えている。

そのため『トゥットスポルト』によると、ニューカッスルはユヴェントスに対し、夏の合意に買い取りオプションは含まれていないものの、ヴォルテマーデの完全移籍に向けて今から交渉できるとすでに伝えた。厳密には買い取りオプションの行使ではなく、新たな移籍交渉となるが、イタリアのクラブにとってはるかに手の届きやすい額まで値引きされる見通しだ。



ユヴェントスは判断を下すにあたり、「ブレーメンの巨人」の今後のシーズンを見極める。ヴォルテマーデはSNSで人気を集め、ミームの題材にもなっている。それだけでなく、スパレッティ監督の今後も見極めることになる。ユヴェントスがチャンピオンズリーグに復帰して初めて、選手を売却せずに大規模な補強を行う余地が生まれる。