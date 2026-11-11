ユヴェントスにインザーギが来たら？ 最もフィットする選手と、チームでの居場所を失う恐れがある選手

シモーネ・インザーギの次の舞台は再びイタリアになるかもしれない。行き先の候補にはユヴェントスも含まれる。ただし、現在のユヴェントスの選手構成が、インテルとラツィオで指揮を執ったインザーギの戦術に適合するのは一部に限られる。

現在サウジアラビアのアル・ヒラルを率いるインザーギの契約は、2027年6月に満了する。代理人のフェデリコ・パストレッロは昨年5月、ピアチェンツァ出身の指揮官が将来セリエAに復帰する可能性を否定していなかった。「今はアル・ヒラルで絶対に2年目を過ごしたいと考えている。ただ、遅かれ早かれイタリアにも戻るだろう」。一方、代理人は昨日、インザーギの2027-28シーズンからのイタリア復帰がすでに決まっているとの噂が強まるなか、それを沈静化しようとした。「インザーギの将来について、何も決まっていない」

ユヴェントスがインザーギを検討

実際、イタリアの複数の強豪クラブが将来の指揮官としてインザーギを検討している。特にナポリとユヴェントスだ。ユヴェントスについて言えば、ジョヴァンニ・カルネヴァーリCEOの方針は、ルチアーノ・スパレッティを信頼して大きな変更を加えずに今シーズン終了まで任せ、その後、翌シーズンからの新たな計画を考えることだ。できれば、その時点でチャンピオンズリーグ出場権を手にしていたい。そして、ユヴェントスの将来の監督候補として、インザーギはカルネヴァーリのリストの最上位にいる。アントニオ・コンテよりも上だ。

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現在のユヴェントスはインザーギの3-5-2に適しているか？

実現までまだ10カ月あるという時期的な問題や、1月の移籍市場で何が起こり得るかはひとまず置いて、現在のユヴェントスの選手構成がインザーギの戦術面・技術面での要求にどう適応するかを考えてみよう。インザーギは監督キャリアを通じて、ほぼ常に3-5-2を選び、試合中には3-4-2-1に変化させてきた。

守備陣

3バックはインザーギにとって揺るぎない原則だ。監督としてのキャリアと勝利を築いてきた土台でもある。この点で、ユヴェントスに問題はない。ユヴェントスのDFは全員（カルル、ガッティ、ルクミ、ブレーメル、ケリー、カバル、ルガーニ）3バックでプレーするのに適しており、中には4バックより3バックの方が合う選手もいる。特にブレーメルとガッティだ。

中盤

中央のMFについても問題はない。守備陣の前に置く3人には（3-4-2-1に変更する場合は2人）、ロカテッリ、コープマイネルス、ドウグラス・ルイス、テュラム、サール、マッケニーらが無理なく入れるだろう。もちろん、質はなお少し足りない。だがそれは、システムや監督に関係なく不足しているものだ。この点では、ユヴェントスがハカン・チャルハノールの獲得に乗り出す可能性にも注目したい。インザーギが率いたインテルの中心選手で、インテルとの契約は2027年6月に満了する。

サイドの選手

問題は、守備的な選手と攻撃的な選手のいずれについても、サイドを考えると出てくる。3-5-2でも3-4-2-1でも、フィジカルが強く、長い距離を走れるウイングバックが必要だ。チェリクとカンビアーゾ、そしてサイドバックとして起用するカルルとカバルが、この役割をこなす姿は想像しにくい。まして、ユヴェントスに数多くいる攻撃的なサイドの選手、ユルディズ、アライベゴヴィッチ、コンセイソン、ボガ、ニコ・ゴンサレス、ジェグロヴァはなおさらだ。彼らは、いわば「役割を変え」、3-5-2ではセカンドトップ、3-4-2-1ではトップ下としてプレーしなければならない。あるいは逆に、インザーギが手持ちの選手に合わせ、従来の戦い方を変える必要がある。

攻撃陣

最後に、FWについては戦術面で問題はない。コロ・ムアニ、ヴォルテマーデ（ただし、6月までの買取オプションなしの期限付き移籍）、エカトル、ミリクはいずれも戦術的にはインザーギのシステムに適している。残る問題は、彼らがどれだけ違いを生み出せるか、そして何より得点できるかだ。インザーギの下でも、スパレッティの下でも、問題は常に同じだ。得点、そして得点する力である。システムに関係なく。