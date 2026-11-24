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未来を見据えるユヴェントスは、次の1月の移籍市場でルチアーノ・スパレッティ監督のために生粋のセンターフォワードを獲得するという明確な目標を持つ。一方、現在のチームに目を向けると、数字が示す通り、所属する2人のセンターフォワードのうち、ニック・ヴォルテマーデが今やチームのパフォーマンスに欠かせない存在となっている。

夏の移籍市場最終日に期限付き移籍で加入したドイツ人FWがピッチに立つと、ユヴェントスのパフォーマンスは一変し、攻撃でもより危険なチームになる。そして『Tuttosport』によると、シーズン終了後に向け、ニューカッスル側は値引きしての完全移籍に前向きな姿勢を示している。

数字が示す効果：ヴォルテマーデは本当に、このチームにとってプラスアルファの存在になったのか。2002年生まれのFWが先発した試合で、ユヴェントスはここまで勝利か引き分けに終わっている。7試合で5勝を挙げ、フィオレンティーナ戦とレンヌ戦は引き分けた。一方、先発しなかった試合での勝利はわずか2回。そのうち直近の1勝は、後半に途中出場したヴォルテマーデがもたらしたものだ。

『Tuttosport』が伝えたデータによると、ヴォルテマーデの出場中、ユヴェントスは平均38分に1得点を記録している。出場していない時間帯は111分に1得点だ。また、1試合平均で決定機を1.5回作り、枠内シュートは少なくとも17.5本、期待得点（xG）は1.8を記録。出場していない場合はそれぞれ0.4回、13本、1.1となる。

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チームメイトへの貢献：スパレッティ監督が望むフィジカルを生かすセンターフォワードではないのかもしれない。体格は備えているものの、それでもヴォルテマーデはチーム全体を助け、チームメイトへのプレッシャーを軽減し、攻撃の脅威を高めている。相手のセンターバックを少なくとも1人、常に引きつけることで、コロ・ムアニや両サイドの選手が入り込むスペースを作る。前方を見渡して味方への落としやアシストを供給し、空中戦に課題があるとはいえ、セットプレーでもチームメイトに対するマークの負担を軽くしている。

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契約形態：ヴォルテマーデは夏の移籍市場最終日に、土壇場でトリノにやって来た。有償の期限付き移籍で、移籍金は360万ユーロ（約3億6000万ユーロではなく360万ユーロ）。さらに50万ユーロのボーナスが加わる可能性がある。金銭的負担もそれほど大きくない一時的な移籍だが、現状のままでは将来を見据えた計画にはつながらない。

昨年9月1日に発表された声明は次の通りだ。「ユヴェントス・フットボールクラブS.p.A.は、ニック・ヴォルテマーデ選手のプレーに関する権利を2027年6月30日までの期限付きで取得することで、ニューカッスル・ユナイテッドFCと合意したことをお知らせします。対価は280万ユーロで、これに付随費用80万ユーロが加わります。この対価は、選手との契約期間中に一定の競技上の目標が達成された場合、最大50万ユーロ増額される可能性があります」

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ニューカッスルは値引きしての完全移籍に前向き：ただし、ここでは慎重な見方が必要だ。ニューカッスルは以前から、シュトゥットガルトから約7500万ユーロでプレミアリーグにやって来たドイツ人ストライカーの将来を検討している。加入したのは2025年夏。そして1年半が経過した今、イングランドのクラブはシーズン終了をもって完全に別れることを考えている。

そのため『Tuttosport』によると、ニューカッスルはすでにユヴェントスに対し、夏の合意には買い取りオプションが盛り込まれていないものの、ヴォルテマーデの完全移籍に向けて今から交渉できると伝えている。厳密には買い取りオプションの行使ではなく、新たな移籍交渉となる。その際には値引きもあり、移籍金はイタリアのクラブにとってはるかに手が届きやすい額になるという。



ユヴェントスは今後を見極める。「ブレーメンの巨人」と呼ばれ、SNSで人気者になると同時にミームにもなったヴォルテマーデがシーズンをどう過ごすかだけでなく、スパレッティ監督のシーズンがどう進むかも判断材料となる。選手を売却せずに大規模な補強を行う余地が生まれるのは、ユヴェントスがチャンピオンズリーグに復帰した場合だけだ。