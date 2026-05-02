ユヴェントスとASローマは、コモ戦で好結果をもたらしたナポリに感謝している。

土曜のセリエA、コモ対ナポリはスコアレスドロー。コモが圧倒したが得点はなし。2位ナポリはCL出場ほぼ確定。5位コモはローマに抜かれる可能性があり、4位ユヴェントスとは5点差。

前半0-0で折り返したのは奇跡的だった。コモは多くの決定機を作ったが、アナスタシオス・ドゥヴィカスらは精彩を欠いた。ドゥヴィカスは前半早々、ゴールライン手前のシュートをアミール・ラハマニに阻まれた。

ナポリもカウンターで反撃したが、コモの守備は堅かった。後半もコモが攻勢を強め、バトゥリーナが至近距離から外すなど決定機を逃した。

ナポリGKミリンコヴィッチ＝サヴィッチも運に救われた。ディアオのトラップミスがなければ失点していた。

後半も流れは変わらず、コモが主導権を握った。ディアオにはヘディングがわずかに外れるなど決定機が訪れ、バトゥリーナのシュートもミリンコヴィッチ＝サヴィッチに阻まれた。

終了間近にはスコット・マクトミネイが抜け出し、鮮やかなトラップからシュートしたが、わずかに枠を外れた。

その瞬間、ナポリに少し自信が戻った。マッテオ・ポリターノはスペースを見つけ見事なシュートを放ったが、ポストに阻まれた。スコアは0-0のまま。この引き分けは、チャンピオンズリーグ出場権を争うコモにとって痛手だ。