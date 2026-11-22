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ポルトガル人MFの発言は明確なシグナルだ。セリエA復帰は現実的な選択肢で、ミランとユヴェントスが動向を注視している。

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ミランとユヴェントスは今、本気で期待を寄せている。ブルーノ・フェルナンデスが自身のマンチェスター・ユナイテッドとの契約延長について現状を明かした。 「私の契約に関する交渉は止まっている。今は交渉していない」と、このポルトガル人MFは語った。元ノヴァーラ、ウディネーゼの同選手の契約は2027年6月30日に満了予定で、クラブ側にはさらに1シーズン延長するオプションがある。

発言 この点について、フェルナンデスは次のように説明した。「クラブから契約延長のオファーを受けたが、待つことにして、すべてを保留にした。今はピッチ上のことを考えている」。さらに、「退団したければ、昨夏にも、2年前にも、3年前にもできた……。重要なオファーがあり、もっと多く稼げるところへ行くこともできた。残ることを選んだのは常に自分だ」

最後に、この選択によってクラブに問題を起こすつもりはないとも伝えた。「ユナイテッドがもう私を必要としないなら、契約満了を待たずにすぐに去る。決して問題は起こさない」

ミランとユヴェントスが本気に ポルトガル人MFはミランとユヴェントスへの移籍が取り沙汰されており、両クラブは今、本腰を入れている。契約は2027年6月に満了し、イングランドのクラブ側に1年間の延長オプションがある同選手には、6000万ユーロの契約解除条項がある。