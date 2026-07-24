ユヴェントスとトリノ工科大学、初開催となる「International Executive Master in Systems Thinking for Sport & Entertainment」がスタートへ

ユヴェントス とトリノ工科大学は、PoliTO Master Schoolを通じて、International Executive Master in Systems Thinking for Sport & Entertainmentの第1期を立ち上げる。これはスポーツおよびエンターテインメント業界のマネージャーやプロフェッショナルを対象とした、新たな高度教育プログラムだ。





このエグゼクティブ・マスターは、スポーツとエンターテインメントのエコシステムが増大する複雑性を、体系的かつ統合的なアプローチを通じて理解し、管理できる人材の育成を目的として設立された。「このマスターは、ユーベのビジョンと工科大学のテクノロジーを組み合わせるひらめきから生まれたものです。プログラム期間中に我々のクラブでのインターンシップはありませんが、卒業式はアリアンツ・スタジアムで行われます」と、ユヴェントスのChief People, Culture& Esg Officerを務めるグレタ・ボディーノ氏は語った。ジョルジョ・キエッリーニは「長く続くシステムを生み出すための科学的な能力を提供することが願いです」と、ユヴェントスの本拠地で行われた会見で説明し、「これが工科大学との数多くのプロジェクトの最初の一歩になることを願っています」と続けた。





このマスターの定員は30人で、2027年1月に開講し、同年5月に終了する。期間は全5カ月で、授業は英語で実施され、トリノ工科大学の教員と、スポーツおよびエンターテインメント分野で活動する主要な国際機関の専門家が担当する。「ユーベはすぐに私たちを家族のように感じさせてくれました。私たちが見つけた雰囲気のおかげで、あらゆることを短期間で進めることができましたし、それは決して当たり前ではありません」と、トリノ工科大学の学長ステファノ・コルニャーティ氏は述べた。「このプログラムは、対面とオンライン授業を合わせて約60〜70時間に加え、プロジェクトワークのパート、そしてもちろん学習によって構成されます」と、トリノ工科大学のScuola per la Didattica attitudinaleのディレクター、エミリオ・パオルッチ氏は強調した。