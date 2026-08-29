フランク・ケシエは、まさに慌ただしい一日を過ごした。フリーで獲得可能だったコートジボワール代表MFはユヴェントス移籍へ向かっていたが、交渉は今朝になって決裂。だが、その数時間後には古巣アタランタと合意に達し、クラブはすでに誇らしげに新加入を発表している。

ケシエはサウジアラビアのアル・アハリでの3年間を終え、かつて大きな成功を収めたヨーロッパへの復帰を望んでいた。守備的MFの29歳はACミランでスターとなり、その後は4年間にわたってバルセロナでプレーした。

コートジボワール代表のキャプテンであるケシエは、アル・アハリで2つの主要タイトルを獲得した。現ニューカッスル・ユナイテッド指揮官マティアス・ヤイスレ率いるチームは、2025年と2026年の両年にAFCチャンピオンズリーグを制覇。さらにサウジ・スーパーカップ（2026年）もケシエの実績に加わっている。

土曜午前、Sky Sport Italiaは、長期にわたる交渉にもかかわらず、ケシエがユヴェントスに移籍しないことが正式に決まったと報じた。守備的MFのケシエは、年俸450万ユーロの手取り額では納得せず、代理人へのコミッションについても合意に至らなかった。

Skyによれば、アタランタはそもそもケシエの候補にまったく入っていなかったが、最初の接触後、「数時間以内」に2029年半ばまで有効の真新しい契約書にサインしたという。

こうしてケシエは突然、自身が下部組織で育ち、プロとしてのブレイクを果たしたクラブへ復帰することになった。2017年夏、ケシエはミランへ売却された際にアタランタへ3200万ユーロをもたらした。アタランタでは、クラブのレジェンドであるマルテン・デ・ローンとも再会する。

デ・ローンは2016年にアタランタを離れてミドルズブラへ移籍し、そのことで当時まだ若かったケシエにチャンスが巡ってきた。ケシエは31試合を戦っただけでミランに引き抜かれるほどの強烈な印象を残した。これを受けてアタランタは、わずか1年でデ・ローンをイングランドから呼び戻す決断を下した。