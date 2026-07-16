ユヴェントスがW杯選手を獲得し、ASローマを驚かせた。

ASローマはゼキ・チェリクとの契約延長に失敗した。トルコ代表DFは新契約にサインすると思われたが、クラブを離れユヴェントスへ移籍することを決めた。

昨季は契約満了が迫り、更新しないままだったため、裏ではユヴェントス移籍が噂されていた。

しかし、ユヴェントスにはボローニャからレンタル中のスウェーデン人右サイドバック、エミル・ホルムという選択肢があったため、移籍は実現しないと思われた。

ユヴェントスはホルムを完全移籍で獲得できるオプションを持っていたが、行使を見送った。一方、チェリックはローマとの契約延長交渉が遅れたことで退団を決意した。

ユヴェントスは29歳のチェリクに3年契約を提示し、移籍市場ジャーナリストのジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏とファブリツィオ・ロマーノ氏によると、代表戦63試合出場経験を持つ同選手はこれを受け入れたという。

チェリックは木曜にトリノでメディカルチェックを終え、ルチアーノ・スパレッティ監督の下で守備のオプションを増やす。

ローマとユヴェントスのライバル関係を考えれば、チェリクはスタディオ・オリンピコでの厳しい復帰戦に備えることになる。来季、チェリクはユヴェントスでヨーロッパリーグを戦う一方、ローマはチャンピオンズリーグに挑む。

チェリクはブルサスポルでキャリアを始め、イスタンブールスポルを経て2018年にリールへ移籍。フランスで4年間プレーした後、2022年に約750万ユーロでローマへ加入し、151試合に出場した。