ユヴェントスがJホテルを買収：取引の詳細

ユヴェントスはJ|hotelの買収により、不動産資産を強化した。









プレスリリース

トリノ、2026年3月20日 – ユヴェントス・フットボール・クラブS.p.A.（以下「ユヴェントス」または「当社」）は、本日、REAM SGR S.p.A. （J Villageファンドの運用会社）が、トリノに所在し、J|hotel（現在は子会社であるB&W Nest S.r.l.が賃貸・運営している）が入居する、J Villageファンド所有の不動産について、ユヴェントスから提示された2,300万ユーロの対価による買収提案を受諾したことを発表します。 当該対価は、第三者専門家による具体的な評価鑑定書に基づき決定されたものである。





当該不動産の所有権と、長年にわたりその地位、顧客からの評価、および総合的な業績において著しい向上を遂げてきたJ|hotelの運営を統合することで、特定のコストを最適化し、収益面でのシナジーを強化することが可能となり、ユヴェントスのコアビジネスに還元するための価値を創出することが可能となります。





本取引により、ユヴェントスは、欧州でも数少ないクラブとして、事業を展開するすべての戦略的不動産の所有者となります。これには、アリアンツ・スタジアム（内部にはユヴェントス・ミュージアム、ユヴェントス・メガストア、J|medicalが入居）、コンティナッサ本拠地、ユヴェントス・トレーニングセンター・コンティナッサ、アリアンツ・トレーニングセンター・ヴィノーヴォ、ユヴェントス・クリエイター・ラボ、そして本取引完了後にはJ|hotelが含まれます。 これらの不動産資産の現在の総時価は、その取得または建設コスト（2025年12月31日時点で合計約2億2,000万ユーロ）を大幅に上回っています。





本取引の完了は5月中旬を予定しているが、当該不動産に対する通常のデューデリジェンスの完了および本取引に関連する契約の締結を条件とする。





ユヴェントスは買収価格の支払いに充てる十分な資金を有しているものの、同社は本取引の一部について資金調達を検討する方針である。なお、前述の理由により、本取引は将来の投資計画に影響を及ぼすものではない。