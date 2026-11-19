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11試合を終え、ユヴェントスはセリエA首位ラツィオに勝ち点11差をつけられている。イタリア最多優勝を誇るクラブは本来の姿を取り戻そうとするとともに、中盤の補強を模索している。特に注目しているとされるのが、かつてバイエルン・ミュンヘンでプロキャリアを始めたピエール＝エミール・ホイビュルクだ。

31歳のホイビュルクは、サウサンプトンとトッテナムでプレミアリーグでの大きな成功を収めた後、2024年からリーグ・アンのマルセイユでプレーしている。そのホイビュルクを、ルチアーノ・スパレッティ監督とユヴェントスのジョバンニ・カルネバーリCEOがともに望んでいるという。結果が出ていないことでスパレッティ監督には批判が集まり、1月にも指揮を執っているとは限らない。それだけに、CEOも獲得を望んでいることはホイビュルクにとって好材料だろう。

ガゼッタ・デロ・スポルト によれば、関心は一方通行ではないようだ。ホイビュルクも、リーグ・アンよりレベルが高いとみられるイタリアのリーグでキャリアを続けることに前向きだという。さらに、 マルセイユ は一定の財政難にあり、冬に選手を売却することも考えられる。

なぜUEFAはユヴェントスの財務を厳しく監視しているのか？

ただし、ユヴェントスも財政的に余裕があるわけではない。UEFAは同クラブの支出を厳しく監視している。過去数年間にファイナンシャル・フェアプレーの規定で認められる額を超える支出を複数回行ったため、UEFAは6月、クラブに3年間の財務改善計画を課した。この和解合意では、財務規則違反に対する罰金だけでなく、年間赤字の上限も定められている。今季の赤字は最大500万ユーロまでで、来季は収支を均衡させなければならない。規定を守れば、2028年には通常のファイナンシャル・フェアプレー規則に再び従うことになる。

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つまり、次の冬の移籍市場では、新戦力を迎えるとしても期限付き移籍に限られる。ホイビュルクについては、夏に1500万ユーロで買い取るオプション、または義務を付けた期限付き移籍が取り沙汰されている。

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冬に選手が退団すれば、ユヴェントスの補強にはさらに余地が生まれる。その候補がウェストン・マッケニーだ。元シャルケの同選手には、これまで代表で指導を受けてきたマウリシオ・ポチェッティーノが監督に就任したマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が噂されている。マッケニーは苦境にあるクラブから、別の苦境にあるクラブへ移るのか。 本人は否定しているものの、可能性が完全になくなったわけではない。

ピエール＝エミール・ホイビュルクのバイエルンでの出場試合数

ホイビュルクが実際にユヴェントスへ移籍すれば、ドイツ人FW ニック・ヴォルテマーデ は、球際に非常に強く、献身的で戦術理解力も高いと評されるリーダーを同僚に迎えることになる。

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ホイビュルクは2012年夏にコペンハーゲンからバイエルン・ミュンヘンの下部組織に加入し、2013年4月にユップ・ハインケス監督の下でトップチームデビューを果たした。後任のジョゼップ・グアルディオラ監督から公の場で高く評価されたものの、バイエルンでブレイクすることはできなかった。アウクスブルクとシャルケ04への2度の期限付き移籍を経験し、バイエルンでは公式戦通算25試合に出場。デンマーク人のホイビュルクは2016年にイングランドへ渡り、サウサンプトンでも、その後のトッテナムでもレギュラーとしてプレーした。