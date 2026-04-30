ヤープ・スタムが司法施設局との共同企画で『Voetbalzone』と『VERSUZ』にゲスト出演。歴代ベストディフェンダーTOP5を選んだり、ゲームに挑戦したりしたほか、自身の「依存症」も率直に語った。マンチェスター・ユナイテッドの元DFは、つい最近まで1日に20杯もコーヒーを飲んでいたという。

「コーチ時代は特にひどかった。クラブに着くなりまずコーヒー。コーチ陣が来ればまたコーヒー。なくなればまた淹れる」とスタムは語る。

選手たちの到着を確認し、まだ時間があればさらに飲み、トレーニング開始前にすでに5〜6杯は飲んでいたと語る。

1時間半の練習後、戻って数杯飲みながら振り返りを行い、午前中で10杯に達していた。

午後は少し減らしても昼食時に5杯ほど、夕食後も1杯飲む。飲みすぎると眠れなくなるからほどほどにしていると語った。

司会のイェレ・クスターズが「まるでそれが普通のことのように話しますね」と反応すると、スタムは「多くの人にとって普通なのに、口に出さないだけ。私は正直に言っている」と語った。

スタムはその後、コーヒーの摂取量を大幅に減らしたと明かす。「以前は眠れず、選手生活のせいにしていた。むずむず脚症候群などの症状もあったが、今は1日3杯に減らし、睡眠の質が改善した」と語った。

スタムのエピソードに続き、SCカンブール元GKで現在刑務官のレナードは、DJIでも同僚とコーヒーを飲む時間は十分に確保され、それがなぜ重要かを語ります。

「施設内でも同僚とコーヒーを飲む時間はあります。そのひとときが互いの出来事を共有し、客観的に捉え直す大切な機会なのです。入社したての方には、手厚いサポートがあります。」

ヤープ・スタムがディフェンスでチームを統率したように、DJIの警備員は安全を守ります。あなたに向いている仕事かもしれません。「DJIでの仕事」をご覧ください。











