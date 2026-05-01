ヤープ・スタムが、司法施設局との共同企画による『Voetbalzone』と『VERSUZ』の番組にゲスト出演した。歴代ベストディフェンダーTOP5を選んだり、ゲームに挑戦したりするほか、自身の「依存症」を率直に語った。マンチェスター・ユナイテッドの元DFは、つい最近まで1日に20杯もコーヒーを飲んでいたという。

「コーチ時代は特にひどかった。クラブに着くなりまずコーヒー。コーチ陣が来てもコーヒー。なくなればまたコーヒー」とスタムは語る。

「選手たちの到着を確認し、時間があればまた飲み、開始前にすでに5〜6杯になっていた」と元オランダ代表は振り返る。

1時間半の屋外練習後、戻って数杯飲みながら振り返りを行い、午前中で10杯に達していた。

午後は少し減るが昼食に5杯、夕食後に1杯。飲みすぎると眠れないのでほどほどにしていた」

司会のイェレ・クスターズが「まるでそれが普通のことのように話しますね」と反応すると、スタムは「多くの人にとって普通なのに、誰も口に出さないだけ。私は正直に言っている」と語った。

スタムは「サッカー選手時代の不眠やむずむず脚症候群は、コーヒーの飲み過ぎが原因だった。1日3杯に減らしたら、よく眠れるようになった」と語った。

この話を受け、SCカンブール元GKで現在刑務官のレナードは、職場でもコーヒーを飲む時間は十分にとれると語る。

「施設内でも同僚とコーヒーを飲む時間はあります。そのひとときが互いの出来事を共有し、物事を客観的に捉え直す大切な機会なのです。入社したばかりの方には、その点について手厚いサポートが用意されています。」

ヤープ・スタムがディフェンスでチームを統率したように、DJIの警備員は安全を守ります。あなたに向いている仕事かもしれません。詳細を知りたい方は「DJIでの仕事」をご覧ください。











