ヤープ・スタムはロナルド・クーマンの采配に疑問を呈し、オランダ代表のレギュラー選手をベンチに追いやった

ヤープ・スタム氏は『デ・テレグラーフ』紙のインタビューで、代表監督ロナルド・クーマン氏が別のセンターバックコンビを選ぶべきだと述べた。スタム氏はヴィルジル・ファン・ダイクとミッキー・ファン・デ・ヴェンの相性が非常に良いと考えており、新たな左サイドバックの起用も主張。右サイドバックについては「監督と意見が異なるだろう」と語った。

W杯直前の最終2試合ではファン・ダイクとブライトンのヤン・ポール・ファン・ヘッケがセンターバックを組んだ。スタムはファン・ヘッケを「良い選択肢だがまだ少し力不足」と評価する。

「ファン・ヘッケは右センターバックの候補として優秀だが、ファン・ダイクやティンバーのレベルにはまだ達していない。スペースのカバー面で少し物足りなさを感じるが、それは恥ではない」と語る。「彼はこれからトップレベルに成長する必要がある。それでも、代表で存在感を示す姿は素晴らしい」。

スタムは、ファン・デ・ヴェンのスピードがファン・ダイクと並ぶのに最適だと説明する。「2人ともボールコントロール、ドリブル、正確なスルーパスを持つ。だが重要なのは相手のボール保持時だ。多くの国はオランダ戦でカウンターを狙う」

「ヴィルジルが速さを失ったとは言わない。だが、彼がタックルやカバーに入ったとき、相手がボールを放り込んでも、隣にミッキーがいれば安心だ。 アルジェリア戦でも前半0-0の場面で左SBとしてシュートをブロックしたように、彼のカバー力は大きな武器だ」と結んだ。

この変更に伴い、新たな左SBも必要になる。スタムは、万全ならユリアン・ティンバーを選ぶはずだったが、現在は出場機会が少ないながらネイサン・アケを起用している。

「ティンバーを左SBで起用したかった。攻撃面で貢献し、ダンフリーズが上がる際のバランスも取れる。今はアケを選ぶ。シティでの出場は少ないが、経験があり、連携とポジショニングに優れている」



