ヤン・ヨスト・ファン・ガンゲレンが明かす：エールディヴィジの超有望株が驚きの移籍に前向き

ESPNの番組『Voetbalpraat』によると、FCトゥエンテは来夏、3人のディフェンダーを高額移籍金で放出すべきだと報じている。バート・ファン・ロイ、ルード・ナイスタッド、マッツ・ロッツは現在、エンスヘデでの最後の数週間を過ごしている。

18歳のナイスタッドと20歳のロッツにはまだ早いようにも見えるが、クラブが2人を引き留めるのは難しい。

センターバックのナイスタッドは欧州トップクラブへ移籍する可能性が高い。一方、左サイドバックのロッツは司会者ヤン・ヨスト・ファン・ガンゲレン氏によると、新たな挑戦にも関心があるという。

「彼とは面識がないが、機会主義者的だと聞く。ビッグクラブからオファーがあれば受けるだろうし、サウジ側が巨額資金を提示しても受け入れるだろう。最終的には本人の判断だ」とファン・ガンゲレンは語った。

RTVオスト記者のタイメン・ファン・ウィッシングもこれを認め、「彼はのんびり屋で、人生を楽んでいる」と語った。ファン・ガンゲレンは「彼は本当に上手いのに、少し残念だ」と述べた。

ロッツはオランダU-21代表で公式戦40試合に出場し、Transfermarktによる市場価値は1000万ユーロ。

サウジ・プロリーグがロッツに興味を示しても不思議はない。欧州の若手が中東へ移籍する例は増えている。