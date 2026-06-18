ヤン・ムルダー、オランダ代表を痛烈批判：「彼には何もかも欠けている。見ていられない！」

ヤン・ムルダー氏は、ワールドカップ日本戦でのフレンキー・デ・ヨングのプレーに「見るに堪えない」と語った。

スタジオのアナリスト、エリック・テン・ハグは「まずまずだったが傑出はしていなかった。とはいえフレンキーは素晴らしい選手だ。ビルドアップの初期段階に特に優れ、フォワードを適切な位置へ導ける」と語った。

その点で彼は世界最高レベルだ。守備への切り替えでもスペースを埋め、ポジショニングも秀逸。ピッチ全体を見渡す能力が群を抜いている」

「日本戦では味方が彼を頻繁に探していたが、周囲ももっとボールを支配すべきだ。とはいえ、彼は相手を誘い出す能力を持ち、いるだけでピッチに1人多いように感じる。時間を稼ぎ、相手を惹きつけるが、その際味方がそれを活かす必要がある」とテン・ハグは語った。

ウィム・キーフト氏は、デ・ヨングへの批判が肯定的なことに驚く。「まるで彼を批判してはいけない雰囲気だ」と語った。

「彼はよくプレーを遅らせる。ガクポやサマービルへワンタッチで出せばペースが上がるのに」

ムルダーはさらに辛辣だ。「横パスばかりでは？ スピードもアイデアもない。見ていられない。横パスなら誰にでもできる。彼に他の選択肢がないわけではないが、それを引き出すのは難しい」と結論付けた。