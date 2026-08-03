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Siep Engelen

翻訳者：

ヤン・ポール・ファン・ヘッケのライバルがトッテナム・ホットスパーで4000万ユーロの驚きの移籍を成立させる

移籍情報
トッテナム
インテル
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
クリスティアン・ロメロ
ミッキー・ファン・デ・フェン

トッテナム・ホットスパーで、ヤン・パウル・ファン・ヘッケのライバルがまもなく1人減ることになりそうだ。『La Gazzetta dello Sport』などによると、クリスティアン・ロメロはインテル移籍に大きく近づいているという。 

イタリアのスポーツ紙によれば、インテルはすでにトッテナム・ホットスパーと移籍金4000万ユーロで合意に達しているという。現在はロメロのマネジメント側との交渉が進んでいる。 

その中で最大の焦点となっているのは給与だ。ロメロは600万ユーロの年俸を求めているが、インテルはそれに応じる考えはないとされる。それでも、双方は早期に折り合う見通しだ。 

ロメロにとって、セリエAはなじみのないリーグではない。トッテナム・ホットスパーへ移籍する前には、長年にわたってアタランタとジェノアでプレーしていた。今や復帰は目前に迫っているようだ。 

とはいえ、これはやや驚きと言える。というのも、ロメロは昨夏にスパーズとの契約を2029年半ばまで延長したばかりだった。さらに、昨季はキャプテンを務め、コンディションさえ万全であれば、ミッキー・ファン・デ・フェンと信頼できるコンビを形成していた。 

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来季のトッテナム・ホットスパーのセンターバック中央におけるロメロのポジションは、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンから6000万ユーロで加入したファン・ヘッケが埋めることになる。 

オランダ人DFは先週末、チェルシーとの親善試合（2-1で勝利）ですでに先発出場。イギリスメディアでは、とりわけ「激しく、意欲的な」印象を残したと伝えられている。

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