トッテナム・ホットスパーで、ヤン・パウル・ファン・ヘッケのライバルがまもなく1人減ることになりそうだ。『La Gazzetta dello Sport』などによると、クリスティアン・ロメロはインテル移籍に大きく近づいているという。

イタリアのスポーツ紙によれば、インテルはすでにトッテナム・ホットスパーと移籍金4000万ユーロで合意に達しているという。現在はロメロのマネジメント側との交渉が進んでいる。

その中で最大の焦点となっているのは給与だ。ロメロは600万ユーロの年俸を求めているが、インテルはそれに応じる考えはないとされる。それでも、双方は早期に折り合う見通しだ。

ロメロにとって、セリエAはなじみのないリーグではない。トッテナム・ホットスパーへ移籍する前には、長年にわたってアタランタとジェノアでプレーしていた。今や復帰は目前に迫っているようだ。

とはいえ、これはやや驚きと言える。というのも、ロメロは昨夏にスパーズとの契約を2029年半ばまで延長したばかりだった。さらに、昨季はキャプテンを務め、コンディションさえ万全であれば、ミッキー・ファン・デ・フェンと信頼できるコンビを形成していた。

来季のトッテナム・ホットスパーのセンターバック中央におけるロメロのポジションは、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンから6000万ユーロで加入したファン・ヘッケが埋めることになる。

オランダ人DFは先週末、チェルシーとの親善試合（2-1で勝利）ですでに先発出場。イギリスメディアでは、とりわけ「激しく、意欲的な」印象を残したと伝えられている。