ヤン・ディオマンドの移籍金はさらに大幅増か！ レアル・マドリーが移籍金のクラブ記録に迫る可能性もある。

Skyの報道によると、両クラブ間の移籍交渉はついに最終局面に入った。レアル・マドリーはディオマンデ獲得に1億3000万〜1億4000万ユーロを投じるとみられている。

実現すれば、このコートジボワール人選手はウスマン・デンベレ（ドルトムントからバルセロナへ1億4800万ユーロ）に次ぐ、ブンデスリーガ史上2番目の高額移籍となる。 直近までは「わずか」1億2000万ユーロの移籍金が取り沙汰されていた。

移籍ジャーナリストのベン・ジェイコブスは、すでに移籍条件について口頭合意に達したとまで伝えている。一方で、Skyは移籍に最終的なゴーサインが出たとはまだ見ていない。この承認は、マドリーの取締役会が現地時間午後に移籍を正式承認した時点で下される見込みだ。

ディオマンデ争奪戦で移籍事情通ファブリツィオ・ロマーノの面目丸つぶれ

ディオマンデはその前の水曜日、ブンデスリーガクラブのトレーニングキャンプに後から合流していた。土曜日の出発前に正式に体調不良を申告していた19歳のコートジボワール人は、感染症から回復し、オーストリアのザールフェルデンに到着した。レアル・マドリーとしてはこれを阻止し、ディオマンデを即座にマドリーでメディカルチェックに迎え入れたかった。

しかし、ザクセン側との交渉が長引いたため、それは実現しなかった。移籍ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノはすでに1週間以上前にこの取引を成立済みと伝えており、その件で激しい批判にもさらされていた。

「何かお伝えできることがあれば、そうします。どこかの移籍エキスパートは7日前か10日前にはすでに『done』や『Here we go』と言っていましたが、実際はそんなに簡単なものではありません。いろいろな要素がある。まだその段階ではないです」と、RBのスポーツ部門責任者マルセル・シェーファーは火曜日に Skyで話していた。

ディオマンデ移籍：バイエルン、リバプール、PSGも関心

ディオマンデには、すでに早い段階から、そして昨季終了前の時点で、多くのビッグクラブが強い関心を示していたという。 リバプール、本人が希望するクラブのパリ・サンジェルマン、さらにはバイエルンも、このウインガーの獲得を検討していたようだ。しかし争奪戦を制するのはレアル・マドリーとなりそうだ。しかもレアル・マドリーは、この移籍が後に波紋を呼ぶ可能性があることも意に介していないようにみえる。

この移籍案件の裏側では、ディオマンデを巡る代理人紛争がここ数カ月にわたって続いている。 昨夏にレガネスからRBLへの移籍を取りまとめた代理店Maxidel Managementと、ディオマンデの新たな代理人であるRoc Nationの双方が、自らに正当性があると主張している。というのも、Maxidel Managementは代理人変更後もなお選手の移籍権を保持しているとみなし、利益配分を求めているからだ。レアル・マドリーとライプツィヒの間でこの取引が成立すれば、FIFAが調査に乗り出す可能性が高い。

ディオマンデは無名の存在として、2025年夏にレガネスで公式戦わずか10試合に出場しただけで、驚きの高額移籍金2000万ユーロでライプツィヒへ加入。そこで公式戦36試合で13ゴール10アシストを記録し、一気にブレイクした。

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