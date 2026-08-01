Skyの報道によると、とりわけ移籍金をめぐって依然として大きな隔たりがあるという。ザクセン州のクラブは19歳の快速ウインガーに対して1億2000万ユーロを要求しているとみられるが、レアル・マドリーはその金額を現時点では提示する用意がない。

そのため、ここ24時間ほどは両クラブ間の交渉が停滞しているようだ。ライプツィヒはマドリーからの最新オファーについて、金銭面で期待に明らかに届かなかったため、完全に無視したとも伝えられている。

現状では、ディオマンデは土曜日にブンデスリーガのクラブとともにオーストリアでのトレーニングキャンプへ向かう可能性が高そうだ。これはレアルとしては何としても避けたかった状況でもある。選手本人も、それまでにこの取引がまとまることを望んでいたようだ。

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ヤン・ディオマンデ、ライプツィヒのテストマッチでは起用されない見通し

ライプツィヒは土曜日、出発前に3部のSCフェアールとテストマッチを行うが、ディオマンデは遠征に帯同した場合でも、移籍の可能性を損なわないために起用されない見通しだ。

ディオマンデは昨夏、CDレガネスから2000万ユーロでライプツィヒに加入し、2030年までの契約を結んだ。公式戦46試合に出場し、15得点11アシストを記録している。

ワールドカップではコートジボワール代表の主力としてプレー。大会4試合で1アシストを記録し、力強いパフォーマンスで注目を集めた。コートジボワールはラウンド32でノルウェーに1-2で惜敗した。