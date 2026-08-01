Skyの報道によると、とりわけ移籍金の面で依然として大きな隔たりがある。ザクセン勢は19歳の快速ウインガーに対して1億2000万ユーロを求めているとみられるが、レアル・マドリーはその金額を現時点では支払う用意がないという。

そのため、ここ24時間ほどは両クラブ間の交渉が停滞しているようだ。ライプツィヒはマドリーからの最新オファーを完全に無視したともされており、財政面での期待に明らかに届かなかったためだという。

それでも移籍の可能性が消えたわけではない。当初はディオマンデが土曜日にブンデスリーガのクラブとともにオーストリアでのトレーニングキャンプへ向かうように見られていたが、ライプツィヒはSCフェアールとのテストマッチ直前、19歳の同選手が感染症のため欠場すると発表した。

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ヤン・ディオマンデはRBライプツィヒに「精神的にはすでに別れを告げている」

マドリーとこの攻撃的選手は、さらなる複雑化を防ぐためにも、ブルズの出発前にこの取引をどうしてもまとめたがっていたようだ。ただ、フェアール戦でディオマンデがプレーしなかった可能性が高い。Skyによれば、選手は「精神的にはすでにライプツィヒに別れを告げている」という。

ディオマンデは昨夏、CDレガネスから2000万ユーロでライプツィヒに加入し、2030年までの契約を結んだ。公式戦46試合で15ゴール11アシストを記録している。

W杯ではディオマンデはコートジボワール代表の主力としてプレー。大会4試合で1アシストを記録し、力強いパフォーマンスで注目を集めた。コートジボワールはラウンド32でノルウェーに1-2で惜敗した。