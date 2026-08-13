フランスの『Foot Mercato』によると、ラシン・ストラスブールのディエゴ・モレイラが、スペインへ移ったコートジボワール人選手の後継者になる見込みだという。

また、21歳のベルギー人選手とは移籍に向けた基本合意にもすでに達しているとされる一方、争点となっているのは移籍金をめぐる両クラブの見解の相違だ。

報道によれば、選手の対価をめぐって両者の隔たりは大きく、近いうちの合意はほとんど見込めないという。ライプツィヒが最大でいくらまで支払う用意があるのかといった具体的な数字は、ただ示されていない。

RBライプツィヒがヤン・ディオマンデの後継者を模索

ザクセンのクラブでは、モレイラはある意味でディオマンデの直接的な後釜として計画されている。ディオマンデは先週、報じられている1億2500万ユーロという記録的な金額でレアル・マドリーへ移籍した。このコートジボワール人はスペインの首都で2033年までの契約にサインしており、ボーナス支払いを含めれば総額は最大1億4000万ユーロまで膨らむ可能性がある。

責任を複数の選手に分散させるため、ライプツィヒはモレイラに加えてサミル・エル・ムラベの移籍にも関心を示しているようだ。20歳の同選手もラシン・ストラスブールに所属している。

両選手はいずれもリーグ・アンのクラブと長期契約を結んでおり、契約解除条項は存在しないとみられる。モレイラの契約は2029年まで、エル・ムラベは2030年まで残っている。