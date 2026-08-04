Skyの報道によれば、ブンデスリーガのクラブとレアル・マドリーの間で新たな交渉が行われており、今後数時間のうちに取引成立へ持ち込まれる見通しだという。

レアルの首脳陣は、コートジボワール代表ができるだけ早くメディカルチェックを受け、もはやライプツィヒのトレーニングキャンプに合流しないことを「明確な目標」としているようだ。現時点で同選手は病気のため、まだオーストリアには滞在していない。

そのためRBは、昨季ブンデスリーガで大ブレイクしたこの選手に対し、移籍金1億2000万ユーロに加えてボーナスを要求しているという。ディオマンデは無名の存在として、2025年夏にレガネスで公式戦わずか10試合に出場した後、驚くほど高額な移籍金（2000万ユーロ）でライプツィヒへ加入。そこで公式戦36試合で13得点10アシストを記録し、一気に飛躍した。

ディオマンデ、ブンデスリーガ1年目だけで引っ張りだこに

今夏の早い段階から、コートジボワール代表には数多くのビッグクラブが強い関心を示していたという。リヴァプール、本人が希望するクラブであるパリ・サンジェルマン、そしてバイエルンまでがこのウインガーの獲得を検討していたようだ。 だが、レースを制するのはどうやらレアル・マドリーになりそうだ。しかもレアルは、この移籍が後々問題に発展する可能性があることも気にしていないように見える。

この移籍話の裏では、ディオマンデをめぐる代理人争いが数カ月にわたって激化している。昨夏のレガネスからRBLへの移籍を取り仕切ったMaxidel Managementと、ディオマンデの新たな代理人であるRoc Nationの双方が、自らに正当性があると主張している。というのも、Maxidel Managementは移籍後もなお当該選手の移籍権を保有していると見なし、利益分配を求めているようだ。レアルとライプツィヒの取引が成立すれば、FIFAが調査に乗り出す可能性が高い。





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RBのスポーツ部門トップ、シェーファーがファブリツィオ・ロマーノをやゆ

ただ、ライプツィヒのスポーツ担当取締役マルセル・シェーファーがSkyに語ったところによれば、事態はまだそこまで進んではいないようだ。「大きな話題になっているのは理解しているが、基本的には2クラブ間の話し合いについてコメントしたくはない」とシェーファーは述べ、こう続けた。「何か発表すべきことがあれば、そうする。ある種の移籍専門家は、7日や10日前の時点ですでに『done』や『Here we go』と言っていたが、実際はまったくそうではない。そこには多くのことが関わっている。まだその段階ではない」

約1週間前、移籍ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノはこの取引をすでに「Done」と表現し、両クラブが移籍金1億ユーロで合意したと報道。さらに、その週のうちにメディカルチェックが行われるとも伝えていた。しかし、この件は今日まで実現していない。

それでも今、交渉に最終的な動きが生まれる可能性がある。



