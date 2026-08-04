Skyの報道によると、このブンデスリーガのクラブとレアル・マドリーの間で新たな交渉が行われ、今後数時間のうちに取引をまとめる見込みだという。

ロス・ブランコスは、「明確な目標」として、このコートジボワール人選手ができるだけ早くメディカルチェックを受け、もはやライプツィヒのトレーニングキャンプに向かわないことを望んでいるという。現在、同選手は病気のため、まだオーストリアには滞在していない。

そのためRBは、昨季のブンデスリーガでブレイクしたこのスター選手に対し、ボーナス込みでなく移籍金1億2000万ユーロに加えてボーナスを要求しているという。ディオマンデはノーネームの存在として、2025年夏にレガネスで公式戦わずか10試合に出場しただけで、驚くほど高額な移籍金（2000万ユーロ）でライプツィヒへ加入。そこで公式戦36試合で13ゴール10アシストを記録し、一気に飛躍を遂げた。

ディオマンデ、ブンデスリーガ1シーズンだけで引っ張りだこに

今夏の早い段階から、コートジボワール代表のこの選手には数多くのビッグクラブが強い関心を示していたという。リヴァプール、本人の希望クラブであるパリ・サンジェルマン、さらにはバイエルンまでもが、このウインガーの獲得を検討していたようだ。 そして今、その争奪戦を制するのはおそらくレアル・マドリーだ。ロス・ブランコスは、この移籍が後々波紋を呼ぶ可能性さえ気にしていないように見える。

この移籍交渉の裏では、ディオマンデを巡る代理人争いが数カ月にわたって激化している。 昨夏のレガネスからRBLへの移籍を取り仕切った代理店マキシデル・マネジメントと、ディオマンデの新たな代理人であるロック・ネイションの双方が、自らの正当性を主張している。というのも、マキシデル・マネジメントは移籍後もなお選手の移籍権を自らが保持していると見なしており、利益の分配を求めているという。レアルとライプツィヒの取引が成立すれば、FIFAが調査に乗り出す可能性が高い。





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RBのスポーツ責任者シェーファー、ファブリツィオ・ロマーノを皮肉る

ただ、そこまで話は進んでいないようだ。ライプツィヒのスポーツ部門代表マルセル・シェーファーはSkyに対し、そう明かしている。「大きな話題になっているのは理解しているが、基本的には2つのクラブの話し合いについて私から言及するつもりはない」とシェーファーは語った。「発表すべきことがあれば、我々がそうする。どこかの移籍専門家は7日前か10日前に、すでに『done』とか『Here we go』とか言っていたが、実際はまったくそんなことはない。そこには多くのことが関わってくる。まだそこまでには至っていない」

およそ1週間前、移籍ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノはこの取引をすでに「Done」と表現し、両クラブが移籍金1億ユーロで合意したと報道。さらに、その週のうちにメディカルチェックが行われるとも伝えていた。しかし、そのケースは今日に至るまで実現していない。

それでも今、交渉は最終局面に向けて大きく動く可能性がある。



