スペインの日刊紙『AS』が木曜日、交渉で最初の進展があったと報じた後、数時間後にはロマーノの情報として、レアル・マドリーと21歳MF側の間であらゆる詳細が完全に交渉済みとなっていると伝えられた。

新たな契約は少なくとも2031年までとなる見通しだ。ロマーノは、契約期間が2032年までになるとまで報じている。これにより、このトルコ人選手はチーム内でも現状ほとんど到達者のいない水準へと踏み込むことになる。唯一、クラブが1億2500万ユーロもの大金を投じた今夏加入のヤン・ディオマンデだけが、2033年までのさらに長期の契約を結んでいる。

ギュレルにとって、この契約書への署名はクラブのエリート層への最終的な昇格を意味する。2023年夏にフェネルバフチェからの移籍時に結んだ当初の契約は、2029年までとなっていた。

Getty Images

レアル・マドリーはアルダ・ギュレル獲得に向けてフェネルバフチェにいくらの移籍金を支払ったのか？

当時、レアルは移籍金2800万ユーロをイスタンブールへ送金した。この投資は、すでに十分すぎるほど回収されている。現在の市場価値は9000万ユーロに達しており、このレフティーは最も市場価値の高いトルコ人サッカー選手ランキングで文句なしの首位に立っている。契約期間延長と並行して、この立場は給与にも反映されることになり、これまで年俸500万ユーロと伝えられていたギュレルのサラリーは大幅に引き上げられるという。

ピッチ上でも、このヤングスターは一歩ずつ不可欠な存在となってきた。前季は公式戦51試合出場で20得点関与という見事な数字を記録し、徐々に先発出場の機会を勝ち取っていった。

新指揮官ジョゼ・モウリーニョの下でも、この攻撃的選手は自らの存在価値を裏付けた。リーグ開幕から最初の4試合のうち3試合で先発に名を連ね、それぞれ1得点1アシストを記録した。チャンピオンズリーグでは、インテル戦の2-1勝利で、前季からの退場処分による出場停止だけが彼の足を止めた。